A pesar de su evidente capacidad, Dowman mantiene los pies en el suelo en el club. Merino subrayó que integrar a un talento tan joven requiere un equilibrio delicado entre el apoyo y los toques de realidad.

«Lo bueno de este tipo de jugadores, Lamine y Max, es que son talentos especiales, pero al mismo tiempo son muy humildes», añadió Merino. «Siempre están deseando aprender y escuchar a los veteranos. Eso no tiene precio.

»Así que estamos muy contentos de tenerle, pero al mismo tiempo él sabe que estamos aquí para ayudarle y, a veces, aunque le aprietemos un poco, sabe que es por su propio bien. Es un chico muy bueno.

»Es un gran talento y tenemos que cuidarle. Tenemos que seguir exigiéndole. Necesita seguir aprendiendo, con los ojos y los oídos siempre abiertos. Todavía tiene mucho margen de mejora en muchas áreas y él lo sabe, así que vamos a estar a su lado tratando de llevarle a su mejor nivel».