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Mikel Merino hace una atrevida comparación con Lamine Yamal al elogiar a la «increíble» sensación adolescente del Arsenal Max Dowman
Surge un talento especial en el Arsenal
Merino ha elogiado con entusiasmo a Dowman, la perla del Arsenal. El internacional español cree que el prometedor adolescente es un «talento increíble» que ya está demostrando que puede competir con profesionales consagrados. Dowman es el último producto de la cantera en despertar una enorme expectación en el Arsenal. Su rápida progresión incluso ha provocado comparaciones con uno de los jóvenes más ilusionantes del mundo.
Merino ve claras similitudes entre Dowman y su compañero de selección Yamal. El extremo irrumpió en el Barcelona con solo 16 años antes de ser una de las figuras del triunfo de España en la Eurocopa 2024 y de la victoria de este verano en el Mundial.
- AFP
Triunfando bajo los focos más brillantes
Según Merino, la mentalidad intrépida de Dowman es lo que más le asemeja a Yamal. Ambos adolescentes han demostrado una capacidad para jugar sin miedo al dar el salto al primer equipo.
«Sí, diría que hay algunas similitudes en cuanto a su carácter», explicó Merino, tal y como recoge Sky Sports. «No les importa el foco mediático, crecen cuando la presión está en su punto más alto, siempre están dispuestos a asumir el reto y no son nada tímidos, incluso cuando se enfrentan a los nombres más importantes de este deporte, así que son muy parecidos».
Mantener los pies en el suelo durante un ascenso meteórico
A pesar de su evidente capacidad, Dowman mantiene los pies en el suelo en el club. Merino subrayó que integrar a un talento tan joven requiere un equilibrio delicado entre el apoyo y los toques de realidad.
«Lo bueno de este tipo de jugadores, Lamine y Max, es que son talentos especiales, pero al mismo tiempo son muy humildes», añadió Merino. «Siempre están deseando aprender y escuchar a los veteranos. Eso no tiene precio.
»Así que estamos muy contentos de tenerle, pero al mismo tiempo él sabe que estamos aquí para ayudarle y, a veces, aunque le aprietemos un poco, sabe que es por su propio bien. Es un chico muy bueno.
»Es un gran talento y tenemos que cuidarle. Tenemos que seguir exigiéndole. Necesita seguir aprendiendo, con los ojos y los oídos siempre abiertos. Todavía tiene mucho margen de mejora en muchas áreas y él lo sabe, así que vamos a estar a su lado tratando de llevarle a su mejor nivel».
- Getty Images Sport
Alcanzar todo su potencial
Dowman firmó recientemente una actuación brillante con el Arsenal, al marcar dos goles en una victoria por 4–2 sobre el Ipswich Town en la tercera ronda de la Carabao Cup. Aunque todavía no ha logrado tener minutos con regularidad en el primer equipo, el jugador de 16 años sigue centrado en continuar su desarrollo con el equipo juvenil del Arsenal.
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