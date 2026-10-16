Getty Images Sport
Traducido por
Mikel Merino, estrella del Arsenal, revela cómo un cambio de asiento de última hora le salvó la vida en el terrible atentado con bomba contra el autobús del Dortmund en 2017
Al borde de la muerte en Dortmund
El actual jugador del Arsenal era una joven promesa del Dortmund cuando el autobús del equipo fue blanco de un ataque con explosivos antes de un partido de cuartos de final de la Champions League contra el Mónaco. La detonación conmocionó al mundo del fútbol y Merino ha revelado ahora que siente que una fuerza superior lo protegió durante el incidente. Reconoció que tuvo una suerte increíble al salir de la explosión sin lesiones físicas, especialmente teniendo en cuenta dónde solía sentarse en el autobús.
«Creo que tengo un ángel de la guarda. La verdad es que tengo suerte de estar vivo», declaró Merino, que entonces tenía 20 años, a The Players' Tribune, según recoge el Daily Mail.
El internacional español relató lo ocurrido inmediatamente después de la explosión, que causó lesiones graves a su compañero Marc Bartra y dejó al resto de la plantilla en estado de absoluta conmoción mientras intentaba asimilar lo sucedido al borde de la carretera. Al recordar aquellos momentos angustiosos, Merino contó: «Se oyó un ruido ensordecedor y después recuerdo que el autobús estuvo a punto de volcar. Miré detrás de mí y vi sangre en el suelo. Humo, gritos. Recuerdo que, más tarde aquella noche, estaba en el hospital esperando a Marc Bartra, que tenía cortes graves en la muñeca».
- AFP
El ajuste del asiento que salva vidas
El aspecto más escalofriante del testimonio de Merino tiene que ver con el asiento que eligió el día del ataque. En circunstancias normales, el centrocampista habría estado justo en la trayectoria de los fragmentos que salieron despedidos y causaron tantos daños en el interior del vehículo. Sin embargo, una ligera molestia física hizo que se cambiara de su sitio habitual apenas unos minutos antes de que el atacante detonara las bombas.
«Al día siguiente, alguien me dijo que un enorme fragmento de metralla se había incrustado en el reposacabezas del asiento de al lado de Marc. Mi asiento de siempre. Aquel día estaba vacío. Notaba las piernas un poco cargadas y los asientos de delante se reclinaban. Así que me senté allí, y puede que eso me salvara la vida. Por eso creo que las cosas pasan por algo», explicó el jugador del Arsenal al describir cómo se libró por poco de los pasadores metálicos introducidos en los artefactos.
Justicia por el ataque dirigido
La investigación del atentado con explosivos acabó conduciendo a las autoridades hasta Sergej Wenergold, que tenía 29 años cuando cometió el delito. Posteriormente, Wenergold fue acusado de 28 cargos de tentativa de asesinato y condenado a 14 años de prisión por sus actos. Durante el proceso judicial, el autor afirmó que no pretendía matar a los jugadores, sino beneficiarse de una caída de la cotización de las acciones del club tras el ataque.
Los artefactos utilizados eran sofisticadas bombas de tubo ocultas en los setos situados a lo largo del trayecto hacia el Westfalenstadion. Estaban rellenas de piezas metálicas diseñadas para causar el máximo daño y tenían un alcance efectivo de aproximadamente 100 metros. Que la plantilla saliera con vida sigue siendo una muestra de la suerte que describe Merino, aunque a quienes vivieron aquella noche aterradora les quedaron secuelas físicas y psicológicas.
- AFP
Polémica decisión de jugar
Uno de los aspectos más polémicos del incidente fue la insistencia de la UEFA en que el partido se disputara al día siguiente. La decisión recibió duras críticas del entonces entrenador Thomas Tuchel, que consideraba que sus jugadores no estaban en condiciones de competir tan poco tiempo después de una experiencia que había puesto en peligro sus vidas. El técnico alemán creía que el organismo rector había mostrado una falta de empatía hacia los miembros de la plantilla, aún traumatizados, a quienes se obligó a volver al terreno de juego.
«Se nos informó por mensaje de texto de que la UEFA estaba tomando esta decisión», declaró Tuchel en aquel momento. «Una decisión tomada en Suiza que nos afecta directamente. No lo olvidaremos. Es una sensación muy desagradable. Hay una sensación de impotencia. A nadie le ha interesado lo que pensamos. No nos preguntaron si queríamos jugar el partido. Cada uno tiene su propia forma de reaccionar ante los acontecimientos. Los jugadores tenían la opción de no jugar, pero nadie la eligió».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias