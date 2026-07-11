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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

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Mikel Merino es «perfecto» para el estilo de España, y Luis de la Fuente destaca su decisiva contribución en la victoria ante Bélgica en el Mundial

M. Merino
España
L. de la Fuente
World Cup
España vs Belgium
Belgium

Luis de la Fuente elogió a Mikel Merino como un jugador «hecho a medida» para la identidad táctica de España tras la ajustada victoria sobre Bélgica. El centrocampista fue clave para que La Roja avanzara a las semifinales del Mundial.

  • Merino brilla mientras España se clasifica para el duelo contra Francia

    España alcanzó las semifinales del Mundial al vencer 2-1 a Bélgica, con Merino como clave tras salir del banquillo. Aunque no es titular, el centrocampista mostró su versatilidad y capacidad para decidir partidos. Ahora se medirá a Francia en semifinales.

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  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    De la Fuente explica el valor único de Merino

    Tras el partido, De la Fuente elogió la adaptación y relevancia de Merino para el juego de la selección. Destacó que el centrocampista encaja a la perfección en el estilo que busca y siempre es fiable.

    «Merino tiene muchas virtudes, podría jugar en cualquier selección y en cualquier club, y para nosotros está hecho a medida para este equipo, para este modelo. Sabemos que, siempre que lo necesitamos, está ahí», explicó De la Fuente, según recoge *Marca*. «Es injusto que Mikel no esté jugando, pero sería igual de injusto que se quedara fuera cualquier otro.

    Solo pueden jugar once a la vez, y ellos entienden su papel en cada momento. Cuando entran al campo, saben lo que deben hacer, y eso hace que sea un placer ser su entrenador. Es un futbolista muy completo y versátil; ha jugado de centrocampista defensivo, de 6, de 8, de 10 y de 9, y lo hace todo bien».

    Tiene un amplio abanico de habilidades y puede rendir al máximo nivel en todas esas posiciones. Su visión de juego y su compromiso son excepcionales. En un momento del partido pensamos en darle entrada como delantero centro. Vimos que el partido podía cambiar y funcionó».

  • España lista para el duelo de semifinales

    La victoria abre paso a una semifinal apasionante contra Francia, un duelo que, según De la Fuente, será igual de complicado para ambos equipos. Tras un camino difícil hasta las semifinales, el seleccionador español confía en la capacidad de su equipo para vencer a las campeonas del mundo de 2018 y recuerda que ya han demostrado que pueden plantar cara a las mejores selecciones.

    «Vamos a trabajar duro para ganar a Francia», afirmó. «Ellos también están preocupados; somos el único equipo que les ha vencido dos veces seguidas. Queremos más. Estamos aquí y daremos todo».

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    España busca dar un paso más hacia el título

    España se centra en la semifinal contra Francia, un paso más hacia el trofeo del Mundial. El partido se jugará en el Dallas Stadium el martes 14 de julio.

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