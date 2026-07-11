Mikel Merino es «perfecto» para el estilo de España, y Luis de la Fuente destaca su decisiva contribución en la victoria ante Bélgica en el Mundial

Tras el partido, De la Fuente elogió la adaptación y relevancia de Merino para el juego de la selección. Destacó que el centrocampista encaja a la perfección en el estilo que busca y siempre es fiable.

«Merino tiene muchas virtudes, podría jugar en cualquier selección y en cualquier club, y para nosotros está hecho a medida para este equipo, para este modelo. Sabemos que, siempre que lo necesitamos, está ahí», explicó De la Fuente, según recoge *Marca*. «Es injusto que Mikel no esté jugando, pero sería igual de injusto que se quedara fuera cualquier otro.

Solo pueden jugar once a la vez, y ellos entienden su papel en cada momento. Cuando entran al campo, saben lo que deben hacer, y eso hace que sea un placer ser su entrenador. Es un futbolista muy completo y versátil; ha jugado de centrocampista defensivo, de 6, de 8, de 10 y de 9, y lo hace todo bien».

Tiene un amplio abanico de habilidades y puede rendir al máximo nivel en todas esas posiciones. Su visión de juego y su compromiso son excepcionales. En un momento del partido pensamos en darle entrada como delantero centro. Vimos que el partido podía cambiar y funcionó».