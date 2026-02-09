Mikel Merino envía un mensaje optimista a los aficionados del Arsenal desde la cama del hospital tras someterse a una operación por una fractura en el pie.

Aún no hay una fecha clara para el regreso de Merino, y el padre del jugador ha revelado por qué es tan difícil saber cuándo estará listo para volver a jugar. Miguel Merino declaró a Cadena SER: «A pesar del problema, está aceptando la situación. Las lesiones nunca llegan en buen momento y un jugador tiene que estar preparado para lo que sea. Es duro, pero hay que mirar el lado positivo. Hay lesiones mucho peores que esta. Hay incertidumbre porque no se sabe muy bien cuánto tiempo tardará en recuperarse, ya que no hay antecedentes de este tipo de lesión. Es una fractura por estrés. No es una lesión en los dedos de los pies, es un poco más interna. Es una lesión que no está muy documentada. Hay muchas dudas sobre su recuperación».

