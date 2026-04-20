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Man City Arsenal W+Ls GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Traducido por

¡Mikel Arteta, vuelve a pasar lo mismo! Arsenal está a punto de dejar escapar otro título de la Premier League tras la demostración de campeones de Erling Haaland y Manchester City

Winners & losers
Premier League
Arsenal
Manchester City
M. Arteta
E. Haaland
R. Cherki
P. Guardiola
Manchester City vs Arsenal
FEATURES

Los aficionados del Arsenal suelen burlarse del Tottenham con el cántico «Tottenham Hotspur, vuelve a pasar lo mismo» tras cada derrota de sus rivales londinenses. Sin embargo, pese a burlarse sin descanso de sus vecinos amenazados por el descenso, los Gunners se acercan a su propia pesadilla con aires de déjà vu tras perder 2-1 ante el Manchester City el domingo. El equipo de Mikel Arteta lo dio todo en el duelo por el título, pero al final quedó una sensación familiar.

El magnífico gol individual de Rayan Cherki dio un giro emocionante al partido, y la intensidad no decayó: un minuto después el Arsenal empató cuando Kai Havertz aprovechó un grave error del portero Gianluigi Donnarumma. Ambos equipos estrellaron el balón en la madera en cuatro ocasiones; Eberechi Eze fue especialmente desafortunado, pues su disparo desde el borde del área impactó el poste y cruzó la línea de gol.

Poco después, Erling Haaland se tomó la revancha ante el Arsenal tras las burlas de Myles Lewis-Skelly hace más de un año y marcó el gol decisivo. Los visitantes siguieron buscando el empate y, en el séptimo minuto de añadido, Havertz, a quien Donnarumma ya había negado el gol de cerca, cabeceó ligeramente por encima del larguero.

Ahora el City, que recortó la diferencia con los Gunners de nueve a tres puntos, será líder por diferencia de goles si vence al Burnley el miércoles.

GOAL analiza a los ganadores y perdedores del Etihad Stadium...

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Erling Haaland

    Muchos creían que el fichaje de Viktor Gyokeres daría al Arsenal el impulso necesario para acabar con 22 años sin título de Premier League. Pero el domingo, el sueco vio desde el banquillo el partido clave, mientras su compatriota escandinavo le mostraba cómo se hace.

    Haaland, protagonista absoluto del derbi, pareció inevitable. Desde el primer minuto presionó a Raya y casi marca, luego participó en la jugada que terminó con el disparo de Cherki al poste y después golpeó él mismo la madera.

    Un disparo a la Tribuna Sur en la primera parte hizo pensar que quizá no fuera su día, pero Haaland no desistió y terminó castigando al Arsenal por sus propias ocasiones falladas.

    En ocho duelos contra el equipo de Arteta, suma seis goles y dos asistencias, silenciando a quienes dicen que desaparece en los grandes partidos.

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Gabriel Magalhães

    El domingo, Gabriel Magalhães tenía una misión clara: frenar a Haaland. Tras un duelo intenso, el brasileño falló: el noruego le ganó la posición y aprovechó un balón suelto en el área.

    La situación podría haber sido peor: su frustración por ceder ante el noruego casi le cuesta la expulsión, aunque la falta de simulaciones de Haaland evitó que el contacto de cabezas en los últimos minutos tuviera mayores consecuencias.

    Gabriel es clave en el éxito reciente del Arsenal, pero, como su entrenador y varios compañeros, falló en el momento decisivo.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Rayan Cherki

    Cherki no solo ha respondido en los momentos clave, sino que ha protagonizado jugadas increíbles en el reciente resurgimiento del City. Pero su hipnótico gol del domingo fue, sin duda, la mejor.

    Con un regate artístico eliminó a cuatro defensas del Arsenal y remató de forma imparable al ángulo inferior, recordando al mejor Lionel Messi. Guardiola, que pide que se exprese libre y no defienda como el resto, admitió que el plan del City fue buscar a Cherki cuanto pudiera. Cada vez que el exjugador del Lyon tocaba el balón, todo el Etihad se ponía en pie.

    Si el City completa la hazaña y gana el título, Cherki merece ser nombrado Jugador de la Temporada; y recordemos que costó lo mismo que el fiasco del United, Joshua Zirkzee.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Mikel Arteta

    La semana pasada Arteta dijo estar «en racha»; ahora, la temporada del Arsenal se ha ido al traste. Si los Gunners acaban sin títulos, sus excentricidades —como encender una hoguera en el campo de entrenamiento o proyectar vídeos generados por IA de sus jugadores— le perseguirán.

    Tras dominar en marzo, el equipo ha ganado solo uno de los últimos seis partidos y ha perdido cuatro. De los cuatro títulos en juego, quedan dos, y el más deseado —la Premier League que se resiste desde la era de los «Invincibles»— se escapa.

    A diferencia de 2024, cuando Rodri criticó su táctica conservadora tras el 0-0 en el Etihad, esta vez no se puede acusar a Arteta de ir a lo seguro contra el City. El técnico atribuyó la derrota a la mayor eficacia de remate del rival, pero tras ser el mejor equipo de Europa hace solo dos meses, su once parece agotado y avanza con dificultad hacia la meta. Y él será el único culpable.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Pep Guardiola

    Cuando parecía que su magia decaía, Guardiola lideró otro resurgimiento del City. En 2026 perdió ante el United y fue eliminado por el Real Madrid en la Liga de Campeones, además de ceder puntos contra Nottingham Forest y West Ham, ambos en riesgo de descenso. Pero respondió venciendo dos veces al Arsenal y goleando a Liverpool y Chelsea. Lejos de apagarse en lo que podría ser su última temporada, el equipo acecha el triplete nacional.

    Sin grandes sorpresas tácticas, el técnico catalán alineó su once ideal: el trío ofensivo Doku-Semenyo-Haaland, con Bernardo Silva y Rodri como doble pivote y Cherki como enlace.

    Que el City ganara este partido no sorprende: bajo Guardiola, ha ganado 31 de los 39 partidos de Premier jugados en abril, con cinco empates y solo tres derrotas, la última ante el Leeds en 2021.


  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: La falta de agallas del Arsenal

    Tal Rehman, seguidor acérrimo del City —cuyo hijo se llama Yaya Touré—, se hizo viral en Stamford Bridge por agitar una botella del Arsenal en las gradas; el domingo, un aficionado emprendedor vendía botellas similares fuera del Etihad. Así, mientras todos se reían de la incapacidad de los Gunners para mantener la calma en los momentos decisivos, estos acabaron dando la razón a sus críticos.

    Ser «bottlers» es una etiqueta que los aficionados del Arsenal desprecian, sobre todo porque es cierta. Mientras el City se crece en abril, con una media de 2,5 puntos por partido bajo Guardiola, el Arsenal se derrite: apenas 1,5 puntos por encuentro desde la era Arteta.

    En la 2022-23 desperdiciaron ocho puntos de ventaja y su temporada se desmoronó en abril. La siguiente, tras un 0-0 en el Etihad, cayeron contra el Aston Villa. Este año empezaron abril con una sorpresa en la FA Cup ante el Southampton, luego perdieron con el Bournemouth en casa y ahora han tropezado en el duelo clave. Aún no está todo perdido, pero necesitarán recuperar la confianza cuanto antes.