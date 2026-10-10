Arteta ha incluido a Kai Havertz, Declan Rice y Ezri Konsa en el once inicial del Arsenal para su encuentro de la Premier League ante el Leeds United. La decisión supone un gran impulso para el Arsenal tras la gran preocupación por las lesiones durante la reciente ventana internacional.

Rice abandonó la convocatoria de Inglaterra para gestionar su carga de trabajo, mientras Havertz sufrió un problema en los isquiotibiales con Alemania. Konsa también dejó la concentración de Inglaterra antes de tiempo debido a una contusión en la pierna, lo que dejaba en duda a los tres de cara al partido. Ninguno del trío fue visto en las imágenes del entrenamiento del jueves, pero Arteta ha considerado que los tres están lo bastante en forma como para salir de inicio.