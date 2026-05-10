Los Gunners parecían haber asegurado tres puntos vitales con un gol tardío de Leandro Trossard, pero sus esperanzas de título se esfumaron brevemente cuando Callum Wilson marcó en el 96’. Tras una larga revisión, el árbitro Chris Kavanagh anuló el gol por falta sobre el portero Raya detectada por el VAR.

«Ha sido una decisión muy valiente por parte del árbitro, pero muy coherente con lo que se ha estado hablando toda la temporada», declaró Arteta.

«Cuando he tenido que criticar, lo he hecho. Hoy debo elogiarles por dar al árbitro la opción de decidir con calma y tomar la decisión correcta».