El Arsenal prevé suprimir 60 puestos de trabajo en varios departamentos como parte de una profunda reorganización fuera del terreno de juego. El director ejecutivo Richard Garlick comunicó esta semana a la plantilla los próximos recortes, que afectarán a hasta el 7 % de los 871 empleados fijos del club.

La decisión llega pese a que el Arsenal registró una facturación récord de 691 millones de libras (920 millones de dólares) en la temporada 2024-25. Los recortes no afectarán a los jugadores, las jugadoras ni al personal técnico de los equipos masculino y femenino.

La noticia se conoció poco después de que el entrenador Arteta firmara un nuevo contrato de cuatro años por un valor de hasta 20 millones de libras (27 millones de dólares) por temporada. El español llevó recientemente al club a conquistar su primer título de la Premier League desde 2004.