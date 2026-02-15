AFP
Mikel Arteta revela por qué Martin Odegaard se perdió la victoria del Arsenal en la FA Cup y confirma dos nuevas lesiones
El Arsenal se impuso con facilidad al Wigan.
Odegaard comenzó el empate 1-1 entre semana en Brentford en el banquillo, pero sustituyó a Eberechi Eze en la segunda parte en el Gtech Community Stadium. Los Gunners tomaron una merecida ventaja a la hora de juego en el derbi londinense, cuando Noni Madueke remató de cabeza un centro de Piero Hincapie que superó a Caoimhin Kelleher.
Sin embargo, los Bees respondieron bien y empataron diez minutos después de ir por detrás gracias a Keane Lewis-Potter, tras un lanzamiento largo de Michael Kayode que Sepp van den Berg desvió para que el jugador de 24 años rematara de cabeza superando a David Raya.
Sin embargo, el capitán del Arsenal sufrió un golpe durante el gol del Brentford y se temió que tuviera que abandonar el campo poco después de su entrada. Odegaard aguantó el empate en la capital, pero se perdió por completo la victoria en la FA Cup, en la que el Arsenal arrolló al Wigan en los primeros 45 minutos gracias a los goles de Noni Madueke, Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus, así como a un gol en propia puerta de Jack Hunt, que le aseguró el pase a la quinta ronda de la competición.
Arteta ha revelado por qué Odegaard no jugó el domingo, admitiendo que el centrocampista sufrió un golpe durante el gol de Lewis-Potter.
Odegaard «no estaba en forma» para recibir al Wigan.
Tras el partido, Arteta declaró: «En cuanto a Martin, tendremos que esperar y ver cómo evoluciona. Sufrió un golpe en la jugada en la que encajamos el gol [contra el Brentford] y no estaba en condiciones de jugar hoy».
Odegaard no solo se perdió la victoria sobre el Wigan, sino que Arteta tuvo que lidiar con otras dos lesiones durante la victoria del domingo en la FA Cup. El defensa Riccardo Calafiori iba a ser titular el fin de semana, pero fue sustituido por Bukayo Saka en el once inicial tras lesionarse durante el calentamiento.
Además, Ben White se vio obligado a abandonar el campo en los últimos minutos, lo que empañó un poco la impresionante tarde del equipo del norte de Londres.
«[Calafiori] y Ben son las únicas dudas», añadió Arteta. «Tenemos que esperar y ver cómo evoluciona la situación en las próximas 48 horas».
El Arsenal mostró «verdadero deseo» contra el Wigan.
Arteta ya no cuenta con Kai Havertz debido a una lesión muscular, mientras que Mikel Merino también está ausente tras una operación en el pie, y en una carrera por recuperarse a tiempo para jugar esta temporada, lo que deja al Arsenal con pocas opciones en el centro del campo.
«Antes eran los delanteros, luego los defensas y ahora los centrocampistas», continuó Arteta. «Pero seguimos haciendo frente a la situación, aunque necesitamos que algunos jugadores se recuperen y estén en forma, no solo para tener más efectivos, sino también para disponer de diferentes opciones en función de los rivales a los que nos enfrentamos. Cuanto antes, mejor».
Aun así, Arteta elogió el deseo de su equipo contra el Wigan, y declaró en la página web oficial del Arsenal: «Fue genial. Se notó enseguida que las cosas estaban encajando. Los jugadores estaban muy vivos, muy agudos. Y sí, les causamos mucho daño.
Estoy muy contento de que hayamos pasado a la siguiente ronda. Eso es lo que queríamos conseguir y creo que lo hemos hecho bien, haciendo muchos cambios. Pero, ante todo, el equipo demostró una gran voluntad, que es lo más importante cuando juegas contra este tipo de equipos en la competición.
Luego está la cohesión, que normalmente no existe desde el principio debido a la cantidad de cambios que se han hecho. Pero creo que el equipo jugó con mucha intensidad, con grandes intenciones de jugar hacia adelante, de amenazar constantemente al rival, y marcamos algunos goles increíbles en la primera parte. Eso marcó la diferencia».
El Arsenal busca ampliar su ventaja
El Arsenal espera aprovechar la contundente victoria sobre el Wigan como trampolín para alejarse siete puntos del segundo clasificado a mitad de semana. Los Gunners visitan al colista, el Wolverhampton, el miércoles por la noche con el objetivo de sumar otra victoria a la conseguida el domingo por 4-0 y alejarse del Manchester City.
El Wolves, al igual que el Arsenal, se clasificó el domingo para la siguiente ronda de la FA Cup tras imponerse al Grimsby, un resultado que puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar.
El equipo de Rob Edwards está anclado en la parte baja de la tabla de la Premier League y se encuentra a 18 puntos de la salvación a falta de 12 partidos por disputar.
