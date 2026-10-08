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Mikel Arteta revela la apuesta de «destrucción de su despacho» que casi acabó con su carrera en el Arsenal el primer día
Poniendo el contexto
Arteta se hizo cargo del Arsenal en diciembre de 2019, tras la destitución de Unai Emery y el periodo interino de Freddie Ljungberg. Aunque presumía de fuertes vínculos con el club del norte de Londres por su etapa como jugador entre 2011 y 2016, esta fue su primera incursión como entrenador del primer equipo después de formarse junto a Pep Guardiola en el Manchester City.
Decidido a causar un impacto inmediato en una plantilla en apuros, el español optó por un enfoque poco convencional. Reunió a los jugadores en la sala más grande de la ciudad deportiva del club, pero solo después de destrozar intencionadamente el espacio al lanzar ordenadores, portátiles y cables al suelo.
- AFP
El ultimátum de Arteta
En declaraciones a The Athletic, Arteta explicó el motivo de aquella puesta en escena y cómo retó a su nueva plantilla a recoger el desastre.
"Acabo de destrozar la oficina y de tirar todo al suelo: los ordenadores, los portátiles, los cables. Luego haced pasar a todo el mundo", dijo. "Les dije: 'Escuchad, esto es lo que he oído. No sé si es verdad. Pero, por mucha gente diferente, la sensación es que así es como se sienten respecto a trabajar en la organización. Estoy aquí para ayudaros a disfrutar de vuestra profesión, de vuestra vida y de la pasión que todos compartimos. Si queréis que os ayude a hacerlo, tenéis dos minutos para poner esto en orden y al menos estar preparados para trabajar juntos'. Y me fui".
El técnico admitió el enorme riesgo que implicó aquella exhibición teatral, sabiendo que podría haberle salido mal al instante. Continuó: "Eso podría haber sido el final de mi carrera como entrenador porque, si eso se hubiera quedado igual, ¡ya no tenía trabajo!
"Volví dos minutos después y estaba impecable. Todo el mundo estaba en silencio, con los ojos bien abiertos, y listo para escuchar. Dije: 'Esto no es más que el principio. Es algo en lo que tenemos que estar cada día. Sea lo que sea que queramos conseguir, vamos a tener que hacerlo juntos. No puedo hacerlo yo solo. El problema que tenemos es mucho más profundo que eso, pero la oportunidad es infinita'".
Construyendo una dinastía
Aunque ese impacto inicial no se tradujo en un éxito de la noche a la mañana, sí sentó las bases de una reactivación espectacular. Avanzamos hasta 2026 y el Arsenal es el vigente campeón de la Premier League, después de haberse quedado también a las puertas de la gloria en la Champions League en la final de la pasada temporada.
La plantilla de aquel caótico primer día ha sido renovada casi por completo, con Bukayo Saka destacando como el único jugador que permanece y que ha crecido hasta convertirse en una pieza fundamental del equipo. Tras su triunfo doméstico, Arteta ha consolidado ahora su legado firmando un nuevo contrato que le vincula al club hasta 2030.
«Es un privilegio comprometer mi futuro con el club y seguir trabajando con personas excepcionales que quieren lo mejor para el Arsenal», dijo Arteta. «Este club es único, por su carácter y por la forma en que te hace sentir, y tengo un gran sentimiento de privilegio porque nuestro camino juntos va a continuar. Ya hemos construido un vínculo especial y creado recuerdos que durarán toda la vida, y lo más emocionante es que esto es solo el principio de lo que podemos lograr juntos».
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Mirando hacia adelante
Con su futuro a largo plazo asegurado, Arteta se centrará ahora en instaurar una era de dominio sostenido en el norte de Londres. Tras conquistar por fin la Premier League, el objetivo definitivo pasará a ser hacerse con esa esquiva corona de la Champions League.
Liderado por Saka y una plantilla reconstruida meticulosamente, el Arsenal debe afrontar ahora la intensa presión de defender su título nacional mientras pugna por la supremacía europea.
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