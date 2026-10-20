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Mikel Arteta responde a Graeme Souness por sus acusaciones de que Bukayo Saka hace trampas antes del duelo contra el Bayern de Múnich
Arteta responde a las críticas de Souness
Arteta compareció ante los medios antes del esperado duelo de Champions League contra el Bayern de Múnich, donde le preguntaron por las recientes declaraciones de Souness. El comentarista había calificado polémicamente a Saka de tramposo en un pódcast y lo había acusado de tirarse. En la rueda de prensa, según informó Football London, el entrenador mantuvo un tono diplomático y evitó entrar en una guerra de declaraciones. «No lo he escuchado y no voy a comentar opiniones», afirmó cuando le preguntaron por primera vez al respecto.
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Respetar las opiniones y demostrar su valía
Cuando le preguntaron si esas acusaciones podían influir en los árbitros en contra de su extremo, mantuvo la calma. Subrayó que estar bajo escrutinio forma parte del deporte y confió en que sus jugadores respondieran sobre el terreno de juego: «No lo sé. Estamos abiertos a las opiniones. Forma parte de nuestro trabajo. Forma parte de nuestras funciones. Y esas opiniones deben respetarse, especialmente si se expresan de manera respetuosa. Estamos aquí para demostrar que estamos a la altura de este nivel, de este escenario, y siempre tenemos la intención y la ambición de mejorar y hacerlo mejor. Eso es todo».
Zubimendi regresa mientras Kompany afronta una baja
Más allá de los rumores mediáticos, el Arsenal ha recibido una noticia importante sobre el estado físico de su plantilla. El español confirmó que Zubimendi está disponible para jugar: «Sí, está de vuelta con nosotros. Participará mañana». Mientras tanto, el Bayern podría quedarse sin Vincent Kompany en la banda debido a una enfermedad. También expresó su admiración por su homólogo: «Bueno, espero que [mejore] pronto. Espero que esté allí mañana, porque su presencia será muy buena para el partido. Lo admiro muchísimo».
- AFP
¿Qué pasará ahora?
La plantilla se centrará ahora por completo en ejecutar su plan de juego mañana ante el Bayern. Llega al partido con un pleno de victorias en la Champions League, tras imponerse de forma convincente al Napoli y al Lille. Por su parte, el conjunto alemán suma cuatro puntos después de vencer al Bodo/Glimt y lograr un empate muy disputado ante el Viking, lo que prepara el terreno para un duelo apasionante.
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