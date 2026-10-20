Mikel Arteta responde a Graeme Souness por sus acusaciones de que Bukayo Saka hace trampas antes del duelo contra el Bayern de Múnich

Cuando le preguntaron si esas acusaciones podían influir en los árbitros en contra de su extremo, mantuvo la calma. Subrayó que estar bajo escrutinio forma parte del deporte y confió en que sus jugadores respondieran sobre el terreno de juego: «No lo sé. Estamos abiertos a las opiniones. Forma parte de nuestro trabajo. Forma parte de nuestras funciones. Y esas opiniones deben respetarse, especialmente si se expresan de manera respetuosa. Estamos aquí para demostrar que estamos a la altura de este nivel, de este escenario, y siempre tenemos la intención y la ambición de mejorar y hacerlo mejor. Eso es todo».