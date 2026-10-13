Arteta ha mostrado todo su apoyo a Dowman, la joven promesa del Arsenal, después de que Messi le augurara un gran futuro. El astro del Inter Miami participó recientemente en una campaña publicitaria de Adidas en la que destacó a diez jóvenes futbolistas que, a su juicio, están llamados a alcanzar la grandeza. Dowman figuraba en esa selecta lista, lo que refuerza aún más su reputación como una de las promesas más ilusionantes del fútbol europeo.

Al técnico del Arsenal le preguntaron por el reconocimiento que había recibido el jugador de 16 años. «Si Messi, que es el mejor jugador de todos los tiempos, dice eso», respondió Arteta con una sonrisa, según recoge el Evening Standard. «Creo que tiene mejor ojo que nadie. Ojalá tenga razón».