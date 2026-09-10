El Arsenal mantuvo su impecable inicio de la temporada 2026-27 con una trabajada victoria por 0-1 sobre el Nápoles en la Champions League. Martin Odegaard aseguró los tres puntos con el gol decisivo en el minuto 75, rompiendo por fin la igualdad tras una actuación dominante de los visitantes en Italia.

El Arsenal generó multitud de ocasiones durante todo el encuentro, pero le costó transformar su superioridad hasta que intervino su capitán. El triunfo garantiza que el Arsenal ha ganado ya sus cinco primeros partidos de esta temporada, lo que refuerza su condición de serio aspirante en Europa.