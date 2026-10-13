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Mikel Arteta lanza un implacable desafío goleador a Bukayo Saka y le exige un rendimiento al nivel de una superestrella
En busca del siguiente nivel
Saka encabeza actualmente la tabla de goleadores del Arsenal con tres tantos en sus seis primeros partidos de la Premier League. Sin embargo, su entrenador cree que el extremo es capaz de marcar muchos más goles. El jugador de 25 años anotó 20 tantos en todas las competiciones durante su destacada campaña 2023-24, pero Arteta quiere que deje de fijarse objetivos a largo plazo.
El internacional inglés ha desperdiciado varias ocasiones claras en las últimas semanas. El sábado, Saka no aprovechó un mano a mano en los últimos minutos ante James Trafford, portero del Leeds United, después de haber fallado también ocasiones contra el Sunderland y el Nápoles en la Champions League.
- Getty Images Sport
Subiendo el listón
Preguntado por si Saka debería aspirar a igualar los 20 goles que marcó la temporada pasada, Arteta descartó esa idea. El entrenador del Arsenal planteó, en cambio, un enfoque más agresivo para su delantero.
«No, creo que hay que apuntar a marcar dos o tres goles por partido», explicó Arteta. «Eso es todo. Esa es la mentalidad. Y luego, si marcas uno, bien; si marcas dos, bien, porque él tiene la capacidad de marcar de muchas maneras».
El español recalcó que hacer cálculos sobre el total de goles a largo plazo puede restar filo a un delantero.
«Pero, normalmente, si miras a todos los atacantes, ese es el camino: creo que hay que ir a por algo», añadió. «Porque si piensas: “20, vale, ahora estamos en octubre, todavía me quedan ocho meses para marcar otros 17 goles”, esa no es la mentalidad. Así no lo vas a conseguir».
Instinto de goleador
Para aumentar su producción goleadora, el Arsenal ha trabajado deliberadamente para que Saka ocupe zonas centrales más próximas al área pequeña. Este ajuste táctico ya se ha traducido en goles desde cerca contra el Coventry y el Aston Villa, además de dos tantos en los que empujó el balón a la red con Inglaterra ante Croacia durante el parón internacional.
«Ahí es donde tenemos que situarlo», señaló Arteta sobre la evolución de la posición de Saka. «Si falla la ocasión, no pasa nada. Al final, cuanto más volumen de ocasiones generemos, mayor será la probabilidad de que marque más goles. Está llegando a posiciones muy buenas, disparando, rematando al primer toque y empujando balones a la red».
Arteta cree que esta evolución hace mucho más difícil seguir los movimientos de su extremo estrella y añadió: «Ese es el tipo de imprevisibilidad que nos aporta ese jugador. De lo contrario, sabemos cómo va a defenderlo el rival».
- AFP
Manteniendo el volumen
Pese a las ocasiones falladas recientemente, Arteta sigue confiando plenamente en la progresión de su extremo. El objetivo ahora es que Saka siga disponiendo de tantas ocasiones en los próximos partidos.
«Lo está haciendo bien. A estas alturas podría haber marcado fácilmente otros cuatro o cinco goles», concluyó Arteta. «Pero, si sigue así, sabemos que [marcará más]. Cuando habla de marcar una determinada cantidad de goles, tiene que pensar en marcar una determinada cantidad de goles por partido. Si cambia eso, esa mentalidad, llegará a esas posiciones y marcará más goles».
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