Preguntado por si Saka debería aspirar a igualar los 20 goles que marcó la temporada pasada, Arteta descartó esa idea. El entrenador del Arsenal planteó, en cambio, un enfoque más agresivo para su delantero.

«No, creo que hay que apuntar a marcar dos o tres goles por partido», explicó Arteta. «Eso es todo. Esa es la mentalidad. Y luego, si marcas uno, bien; si marcas dos, bien, porque él tiene la capacidad de marcar de muchas maneras».

El español recalcó que hacer cálculos sobre el total de goles a largo plazo puede restar filo a un delantero.

«Pero, normalmente, si miras a todos los atacantes, ese es el camino: creo que hay que ir a por algo», añadió. «Porque si piensas: “20, vale, ahora estamos en octubre, todavía me quedan ocho meses para marcar otros 17 goles”, esa no es la mentalidad. Así no lo vas a conseguir».



