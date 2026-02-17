Getty Images Sport
Mikel Arteta insinúa que el Arsenal podría realizar cambios drásticos en su rutina previa a los partidos debido a la avalancha de lesiones
Los problemas del Arsenal en la pretemporada
El defensa italiano se lesionó durante el calentamiento por segunda vez en la temporada 2025-26, lo que le obligó a retirarse del once inicial para enfrentarse al Wigan en la FA Cup. También se vio obligado a abandonar el partido de la Premier League contra el Brighton en diciembre debido a un problema muscular similar. La misma suerte corrió Bukayo Saka en los preparativos para el encuentro de liga contra el Leeds a principios de febrero, mientras que William Saliba sufrió un problema en el tobillo antes del choque contra el Liverpool en agosto.
El Arsenal abordará los problemas de calentamiento
Como resultado de esa serie de problemas, Arteta ha admitido que el Arsenal está analizando detenidamente su rutina previa al partido.
Cuando se le preguntó si era algo que se estaba analizando internamente antes de enfrentarse al Wolves a mitad de semana, el técnico español respondió: «Sí, sí, mucho. Fueron muy diferentes. El primero fue Willy, cuando se torció el tobillo contra el Liverpool. Luego tuvimos dos incidentes con Riccy en el calentamiento, de forma muy similar.
El otro fue Bukayo, después de descansar a mitad de semana, no jugó contra el Kairat y luego, contra el Leeds, se lesionó. Muy inusual. Probablemente haya ocurrido una o dos veces en los seis años que llevo aquí y ha ocurrido cuatro veces allí.
Así que, obviamente, lo estamos analizando. En el caso de Willy, es muy difícil de ver. A veces también quieres probar a un jugador antes para ver si está listo y el calentamiento es otra oportunidad para hacerlo. El de Bukayo es muy aleatorio porque nunca dio ningún síntoma o señal de que esto pudiera suceder en el calentamiento. Es lo que hay, tenemos que aprender».
Los Gunners podrían eliminar la rutina previa al partido.
Arteta sugirió que el Arsenal podría incluso eliminar por completo el calentamiento tradicional, lo que sería una medida drástica.
«Yo también fui jugador y nos gustan ciertas rutinas, que son la forma de decirle al cuerpo: "Ya viene, ya viene, ya viene"», continuó. «Cambiar eso a veces es complicado. Es un aspecto que conviene analizar. ¿Qué pasaría si no hiciéramos el calentamiento? Porque entonces, en el descanso, nos sentamos casi 15 minutos y luego vamos a toda máquina en la segunda parte. Quizás sea algo en lo que pensar».
Arteta se marchó temeroso de las lesiones.
El entrenador de los Gunners reveló que los recientes problemas de lesiones durante los calentamientos le han provocado ansiedad por pensar que podría ocurrir en cada partido, aunque cree que ha aprendido de las experiencias. «Puedo sentir en mi cuerpo que soy más consciente de ello», añadió. Cuando estoy en la oficina y oigo que alguien entra por la puerta, pienso: «No, por favor», porque es un momento muy delicado.
«Cuando cambias a Riccy por Bukayo, tienes que cambiar muchas cosas dentro de ese plan de juego: posiciones, hay muchas cosas que son diferentes y tienes dos minutos para hacerlo.
«Te hace ser mejor entrenador porque tienes que plantearte "qué pasaría si...", y hay más y más "qué pasaría si..." justo antes del partido y luego muchos durante el partido, por lo que hay que estar más preparado».
Arteta esperará evitar cualquier lesión previa al partido cuando su equipo viaje para enfrentarse al Wolves el miércoles por la noche en la liga, en un encuentro entre el colista y el líder.
