Mikel Arteta, hermético sobre la llegada de Bruno Guimaraes mientras el Arsenal traspasa a Christian Norgaard al Everton

Arteta evitó entrar en especulaciones sobre Guimaraes, pese a los informes que circulan de que un traspaso de gran magnitud está llegando a sus fases finales. Se entiende que el Arsenal ha acordado una cifra de 75 millones de libras por el centrocampista brasileño, que, según se informa, ha recibido permiso para viajar y pasar reconocimiento médico. Sin embargo, hablando después de la derrota por 3-2 ante el Real Betis, Arteta mantuvo su postura habitual de no hablar sobre jugadores que pertenecen a otros clubes.

Cuando fue preguntado por cuánto supondría un refuerzo para su plantilla el jugador de 28 años, Arteta se mostró firme en su respuesta. "No voy a hablar de ningún jugador que no sea jugador del Arsenal", afirmó el español. Más tarde añadió: "Bueno, puedo decirte en este momento que algo sucede y que podemos anunciarlo. Te daré una respuesta directa".