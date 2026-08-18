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Mikel Arteta hace una llamada personal a Julian Alvarez mientras el Arsenal lanza su oferta final para fichar a la estrella del Atlético de Madrid
Arteta lanza la ofensiva final por Alvarez
Arteta se ha puesto en contacto personalmente con Alvarez mientras intenta cerrar una operación de primer nivel antes de que se cierre el mercado de fichajes, según El Desmarque. El Arsenal lleva tiempo señalando al exjugador del Manchester City como su principal objetivo ofensivo, y ahora es el propio Arteta quien lidera la ofensiva con un llamamiento directo al futbolista.
Aunque Viktor Gyokeres firmó una productiva temporada de debut en el Emirates Stadium con un registro de 21 goles, el cuerpo técnico cree que un jugador del nivel de Alvarez es exactamente lo que hace falta para ganar por fin la Champions League, tras su amarga derrota ante el Paris Saint-Germain en la final de la pasada temporada.
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El Atlético orienta al delantero hacia un regreso a la Premier League
Mientras Diego Simeone está públicamente desesperado por retener a su compatriota, el consejo de administración del Atlético de Madrid preferiría mucho más hacer negocios con el Arsenal que reforzar a un rival directo de LaLiga como el Barcelona. Mundo Deportivo indicó previamente que el club ha intentado activamente encaminar a Alvarez hacia la Premier League, aunque esos esfuerzos aún no han cambiado el sentir del jugador.
En un movimiento audaz para endulzar la operación, el Arsenal ha ofrecido incluir al internacional sueco Gyokeres como parte de un intercambio, según COPE. Esto daría a Simeone un sustituto inmediato para el argentino, lo que podría suavizar el golpe de perder a una figura tan clave. Sin embargo, el entorno del delantero se ha mantenido firme en su preferencia por el Barça.
Los problemas financieros del Barcelona ofrecen esperanza al Arsenal
A pesar de la preferencia del jugador, la persistente inestabilidad financiera del Barcelona podría devolver la ventaja a Arteta. Según se informa, Hansi Flick está rastreando el mercado en busca de refuerzos ofensivos tras la marcha de Ferran Torres al Paris Saint-Germain y podría incluso fijarse en Gyokeres como posible alternativa, ya que la incapacidad del club catalán para alcanzar la valoración del Atlético por Alvarez está demostrando ser un gran obstáculo.
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El Arsenal considera a Osimhen como alternativa estrella
Consciente de que la operación por Alvarez pende de un hilo, el Arsenal no ha apostado todo a una sola carta y según informan ha abierto conversaciones por Victor Osimhen. El delantero nigeriano, actualmente en el Galatasaray, sigue siendo una alternativa de alto nivel para el Arsenal si el argentino continúa esperando al Barcelona. La semana pasada se mantuvieron conversaciones con el club turco como parte de unas negociaciones más amplias en las que estaban implicados la joven promesa Ethan Nwaneri y Gabriel Martinelli.
Los próximos días serán clave para la estrategia de fichajes del Arsenal mientras espera una respuesta definitiva desde Madrid. La intervención personal de Arteta refleja el nivel de compromiso que tiene el club con esta operación, pero la reticencia del jugador a regresar a Inglaterra sigue siendo el principal obstáculo.
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