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¡Mikel Arteta «ha hablado» con Vinicius Junior! El técnico del Arsenal mantiene conversaciones directas con la superestrella del Real Madrid mientras se revela un precio de salida récord
Arteta lidera la ofensiva de seducción
El interés del Arsenal por Vinicius Junior ha cobrado fuerza después de que varios informes señalaran que Arteta ha hablado personalmente con el internacional brasileño sobre un posible traspaso al Emirates Stadium. Las últimas novedades llegan después de las informaciones que apuntaban a que el Arsenal está interesado en fichar este verano al delantero del Real Madrid.
El futuro de Vinicius ha quedado en duda en medio de su actual situación contractual. El extremo tiene contrato hasta 2027, pero los informes aseguran que el Madrid le ha dicho que lo venderá este verano si no acepta su última oferta de renovación, en lugar de arriesgarse a perderlo gratis cuando expire su contrato.
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El Arsenal acelera su ofensiva por Vinicius Jr
Según AS, Arteta ha «tomado el mando» en la ofensiva del Arsenal al exponer directamente a Vinicius la visión a largo plazo del club. La información asegura que el español explicó la importancia que tendría el extremo en un equipo que aspira a consolidarse como la fuerza dominante de Europa. La información añade que el proyecto del Arsenal para la temporada 2026-27 giraría en gran medida en torno a Vinicius, ofreciéndole un papel protagonista que, según se informa, es menos seguro en el Real Madrid.
El periodista español Sergio Valentin ha corroborado las informaciones sobre el diálogo de alto nivel, al afirmar en X: «Arteta ha hablado con Vinicius Junior. Le ha explicado el proyecto del Arsenal y la importancia de Vinicius en el crecimiento del club».
El Real Madrid fija un precio de salida descomunal
Aunque la posibilidad de un traspaso está cobrando fuerza, el Real Madrid no está dispuesto a dejar salir barato a su gran estrella. El informe sugiere que el club blanco ha fijado un precio de 150 millones de euros (128,4 millones de libras) para el jugador de 26 años, una cifra que le convertiría en el fichaje más caro de la historia de la Premier League. Superaría el récord anterior, en manos de Alexander Isak, tras el traspaso del internacional sueco del Newcastle United al Liverpool por 125 millones de libras en el verano de 2025.
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Mourinho rompe su silencio sobre el futuro de su talismán
En medio del creciente ruido en torno a un movimiento a Londres, el nuevo técnico del Real Madrid, Jose Mourinho, ha abordado la situación tras el reciente amistoso de pretemporada de su equipo contra la Fiorentina. El técnico portugués está desesperado por reintegrar a sus estrellas en la plantilla tras el parón por el Mundial. Mourinho admitió que está sintiendo la presión de una plantilla incompleta, pero espera que Vinicius se incorpore en los próximos días pese a la creciente especulación sobre su traspaso que lo vincula con el equipo de Arteta.
Hablando a través de la web oficial del club, Mourinho dijo: "El lunes llegarán Vini Jr, Brahim [Diaz] y Bernardo [Silva]. Poco a poco, hasta que lleguen los chicos que jugaron las semifinales y la final del Mundial, siendo el único de la final [Marc] Cucurella". Aunque Mourinho espera recuperar a su talismán, la presión por parte del Arsenal sigue creciendo a medida que se acerca el cierre del mercado.
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