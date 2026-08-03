¡Mikel Arteta «ha hablado» con Vinicius Junior! El técnico del Arsenal mantiene conversaciones directas con la superestrella del Real Madrid mientras se revela un precio de salida récord

El interés del Arsenal por Vinicius Junior ha cobrado fuerza después de que varios informes señalaran que Arteta ha hablado personalmente con el internacional brasileño sobre un posible traspaso al Emirates Stadium. Las últimas novedades llegan después de las informaciones que apuntaban a que el Arsenal está interesado en fichar este verano al delantero del Real Madrid.

El futuro de Vinicius ha quedado en duda en medio de su actual situación contractual. El extremo tiene contrato hasta 2027, pero los informes aseguran que el Madrid le ha dicho que lo venderá este verano si no acepta su última oferta de renovación, en lugar de arriesgarse a perderlo gratis cuando expire su contrato.



