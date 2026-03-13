Goal.com
Traducido por

Mikel Arteta ha dado la espalda a Pep Guardiola y Arsène Wenger para adoptar el estilo de fútbol de David Moyes en el Arsenal

La siguiente parada en el camino del Arsenal hacia la gloria de la Premier League les lleva de vuelta a casa, donde recibirán al Everton en el Emirates Stadium. Será la primera vez que Mikel Arteta se enfrente a su antiguo equipo en N5, que ahora está bajo la dirección de su antiguo entrenador cuando él era jugador, con David Moyes al frente de los Toffees en su lucha por una plaza europea.

Arteta pasó seis años y medio como jugador en el Everton, más tiempo del que pasó en cualquier otro club. El Arsenal ocupó el segundo lugar en este sentido, ya que pasó los últimos cinco años de su carrera en el Emirates Stadium.

Como producto del famoso sistema de cantera La Masía del Barcelona y procedente del País Vasco español, que ha dado al mundo del fútbol grandes mentes como Xabi Alonso, Andoni Iraola y Unai Emery, Arteta ha estado rodeado de influencias tácticas durante toda su vida. Sin embargo, fue su estancia en Goodison Park bajo las órdenes de Moyes lo que parece haber influido en su visión para esta versión del Arsenal.

El Everton de mediados de la década de 2000 era la verdadera representación de la clase trabajadora y la zona media de la Premier League. Era un equipo difícil de batir, sobre todo en casa; sacaba el máximo partido a su presupuesto; era directo, tenaz y temible. En muchos sentidos, fue el modelo a seguir para este Arsenal.

    «Un poco quejica»

    Arteta es un personaje único, ya que su vida como jugador parece casi completamente ajena a la de entrenador. En su juventud, fue una especie de trotamundos entre clubes emblemáticos, comenzando en el Barcelona (pero sin llegar a jugar nunca), pasando por el París Saint-Germain cedido junto a Ronaldinho, Mauricio Pochettino y Jay-Jay Okocha, entre otros, fichando por el Rangers cuando el fútbol escocés aún era una potencia en Europa, y regresando luego a su tierra natal para jugar en la Real Sociedad.

    Pero Arteta apenas tuvo oportunidades en el club de su infancia, por lo que se incorporó al Everton cedido con opción de compra a mitad de la temporada 2004-05, en la que los Toffees terminaron entre los cuatro primeros de la Premier League.

    «Me entristece dejar la Real Sociedad. Fui allí con todas las esperanzas del mundo, pero está claro que el entrenador no cuenta conmigo y no puedo permitir que esa situación continúe», declaró Arteta al salir de San Sebastián. «No jugué bien al comienzo de la temporada, pero desde entonces no me han dado ninguna oportunidad. No me siento bien cobrando dinero y sin jugar al fútbol, y espero que fichar por el Everton me dé esa oportunidad».

    Sin embargo, la pérdida de La Real fue la ganancia del Everton, y Arteta se convirtió rápidamente en un héroe en Goodison Park. En 2025, Moyes habló con cariño de la educación de Arteta y de cómo había moldeado su carácter.

    «Mikel era inteligente en su forma de pensar el fútbol [como jugador]. También sabía cómo quería jugar», dijo Moyes. «Tuvo una muy buena formación si nos fijamos en los clubes en los que empezó, sus etapas en el PSG, en el Barcelona y en la Real Sociedad. Tuvo una oportunidad real antes de venir y se fue al Glasgow Rangers y luego vino aquí [al Everton].

    De hecho, había estado en muchos clubes, muchos clubes realmente buenos, con buenas estructuras. A veces, Mikel era un poco quejica. Y eso a veces también es una buena señal. Quería que las cosas se hicieran bien, quería que se hicieran bien, quería que el equipo jugara mejor.

    Pero fue un buen jugador para nosotros. Un gran capitán, un gran jugador. Un gran fichaje, la verdad, en aquel momento».

    Influencia humana

    Era evidente que había algo en la relación entre Moyes y Arteta que conectaba profundamente con ambos a nivel emocional. Esto queda patente en casi todas las entrevistas en las que han hablado el uno del otro.

    «Creo que me hizo mejor persona, me hizo madurar en las primeras etapas de mi carrera», dijo Arteta sobre Moyes en 2021. «Era muy exigente y desafiante, pero al mismo tiempo me apoyaba muchísimo. Me gustaba mucho cómo gestionaba tanto al grupo como a los individuos. Instaló una verdadera creencia en el club de que debíamos estar siempre juntos, cuidarnos unos a otros, y que nadie era más importante que el equipo. Creó un ambiente realmente especial cuando estábamos juntos.

    Sufrí cuando pasó por un momento difícil porque no me parecía justo que en algunos sitios no le dieran tiempo. Conozco sus cualidades y me alegro de ver que ahora está disfrutando y haciendo lo que realmente se le da bien. Veo que su equipo es como él y hace lo que le gusta».

    Hace solo unos meses, le preguntaron a Arteta cómo describiría sus sentimientos hacia Moyes. «Creo que las palabras que utilizaría son gratitud y admiración», respondió. «Creo que me enseñó el amor que siente por el fútbol y la integridad que este deporte exige a toda costa. Creo que es un hombre extraordinario, creo que la forma en que gestiona el club, a la gente, a sus jugadores, es excepcional y le estoy muy agradecido por todo lo que hizo por mí, y también por el Everton.

    Pero creo que también en general para el fútbol inglés, porque ha sido un ejemplo de cómo comportarse en los buenos y en los malos momentos. No importa cómo sea la gente, y creo que David lo ha hecho, es algo extraordinario».

    El entrenador que lo desafió

    En 2023, Arteta reveló que Moyes era una de sus personas favoritas en el mundo del fútbol porque, a pesar del «amor» que se tenían el uno al otro, fue el escocés quien le empujó a salir de su zona de confort y le animó a aprender nuevas facetas del juego.

    «Es más que respeto, creo que es admiración. Me encantaba jugar a sus órdenes. Habría atravesado un muro de ladrillos por él cuando era mi entrenador, como lo habría hecho cualquiera en ese equipo», dijo Arteta.

    «[Es] un entrenador realmente bueno, excepcional en la gestión del grupo y en el trato con las personas, y es una persona muy especial, muy digna de confianza y un hombre que cumple su palabra. Siempre lo ha hecho y es alguien de quien he aprendido mucho.

    Me pidió que jugara en posiciones en las que nunca había jugado en mi vida. La forma en que me desafiaba, pero al mismo tiempo me daba apoyo, cariño y atención, era el equilibrio perfecto y era lo que yo necesitaba, y sacó lo mejor de mí. Así que me ayudó muchísimo».

    Asesoramiento bidireccional

    Los mundos de Moyes y Arteta volvieron a chocar en 2014, cuando al primero le ofrecieron la oportunidad de entrenar al Real Sociedad, meses después de su sonado despido del Manchester United. Al final, Arteta aconsejó a su exentrenador que aceptara el puesto.

    «Le di mi opinión sobre La Real», admitió Arteta a la prensa española. «Es un entrenador al que le gusta llevar las riendas, lo hará bien con el grupo. Es muy exigente y trabaja duro, no es lo que se dice un entrenador inglés "típico" que se sienta en el banquillo.

    Analiza mucho y tiene una idea clara de cómo quiere que juegue su equipo. Hay cosas que podrían tener un efecto adverso, pero cuando tomó la decisión de venir a la Real Sociedad por encima de otras ofertas que tenía, fue porque ve su potencial de futuro.

    Si no es capaz de hacer que el equipo avance desde el principio, le va a perjudicar. Le deseo lo mejor, es un entrenador que puede encender la llama en un jugador y el jugador luchará hasta la muerte por él. Es un entrenador que se lo merece».

    Moyes duró 364 días en la Real Sociedad, uno menos que un año natural completo. Al final, esas «cosas que podrían tener un efecto adverso» resultaron ser la barrera del idioma y la incapacidad de revertir la mala racha.

    ¿Qué hay de Wenger y Guardiola?

    Arteta fue señalado por primera vez como posible entrenador del Arsenal en 2018, tras la salida de Arsène Wenger. Había jugado durante cinco años a las órdenes del francés, capitaneando a los Gunners y consolidándose como uno de los favoritos de la afición y del vestuario. Tras retirarse en 2016, Arteta decidió unirse al equipo técnico de Guardiola cuando el técnico catalán fichó por el Manchester City. Como segundo entrenador, se le atribuye en gran medida el desarrollo del dúo de extremos del City formado por Raheem Sterling y Leroy Sané, ya que ambos jugadores ganaron el premio PFA al mejor jugador joven del año en los tres años que estuvieron a las órdenes de Arteta.

    Sin embargo, en el último momento, la directiva del Arsenal decidió no arriesgarse con un entrenador sin experiencia como Arteta y fichó en su lugar al veterano Emery. Cuando el exentrenador del PSG duró poco más de una temporada, los Gunners decidieron que era el momento adecuado para una revolución y volvieron a recurrir a su antiguo centrocampista.

    Durante los primeros años de Arteta como entrenador del Arsenal, se apreciaban claramente las influencias de Wenger y Guardiola en su filosofía. Los Gunners jugaban con su típico estilo arrogante, con pases de uno y dos toques para avanzar en el juego. Cuando el Arsenal se metió de lleno en la lucha por el título en la temporada 2022-23, era el equipo más entretenido del país.

    «Él está ahí. Vive constantemente conmigo en el presente», dijo Arteta sobre Wenger esta temporada. «No estaría aquí si no fuera por él, por lo que vivió y lo que me inculcó, lo que me permitió vivir en este club de fútbol.

    «Arsène, como persona, tiene un aura y una personalidad que te acompañan. Está constantemente aquí. Cuando tengo que reflexionar y pensar en ciertas cosas, siempre vuelvo a ese periodo: ¿cómo lo haría él? ¿Qué cosas analizaría y luego tomaría esa decisión?

    Y también lo que me enseñó Pep. Y lo que me enseñaron mi padre y mi madre. Todos estamos hechos de estas experiencias y referencias en la vida. Lo mismo ocurre con mi mujer. Me gustaría estar en tu sitio, me gustaría tratarte y hacerte sentir que si cambiáramos de silla, sería de la misma manera.

    Cuando pienso en un jugador, pienso: déjame sentarme en su silla, ver qué piensa. Y probablemente tendrías una mejor idea de la situación».

    Situación de la Premier League

    Arteta lleva mucho tiempo afirmando que sus cuatro principales influencias como entrenador son Guardiola, Wenger, Mauricio Pochettino y Moyes. Entonces, ¿por qué es este último el que parece haber inspirado al Arsenal de 2025-26?

    La respuesta está en las historias de la temporada. La Premier League es más física que nunca, más dependiente que nunca de las jugadas a balón parado. Cuando Arteta contrató a Nicolás Jover como entrenador de jugadas a balón parado en 2021, procedente del City de Guardiola, donde se conocieron, fue realmente con la intención de mejorar en los aspectos secundarios. En busca de la perfección mediante el control, el Arsenal de Arteta ha convertido las jugadas a balón parado en una de sus principales armas, si no la principal.

    Excepto el City, que sigue intentando jugar de forma evangelizadora pero a costa de la solidez defensiva, prácticamente toda la Premier League actual está jugando al fútbol de hace 15-20 años. El Arsenal, al igual que la primera versión del Everton de Moyes, está lleno de jugadores altos que son excelentes en los duelos. La principal diferencia es que Arteta ha reunido una plantilla cara, pero en definitiva de élite, y no una de mitad de tabla. Y está funcionando.

    El Arsenal solo ha perdido tres partidos en todas las competiciones esta temporada. Todas esas derrotas fueron por un solo gol. No arrollan tanto al rival, pero suelen controlar tanto los partidos que eso no suele importar. La prueba está en los resultados, con los sueños del cuádruple aún muy vivos.

    El maestro Moyes ya ha frenado a su aprendiz en otras ocasiones. Su West Ham remontó dos goles en contra para empatar 2-2 con el Arsenal durante su debacle de 2022-23. Arteta esperará haber perfeccionado su equipo a imagen y semejanza de su antiguo entrenador lo suficiente como para vencer al Everton de hoy en día el sábado, en su lucha por el título de la Premier League.

