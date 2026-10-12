Según informó el Guardian, Hincapié y Zubimendi sufrieron lesiones de tobillo durante una sesión rutinaria de vuelta a la calma el sábado, después de que el Arsenal lograra una victoria ante el Leeds. Ninguno de los dos fue titular en el partido de la Premier League, pero ambos tenían previsto jugar contra el Lille el martes.

Arteta explicó la situación: «Teníamos prevista una sesión de entrenamiento para los jugadores después del partido. No habían disputado suficientes minutos para que todos cogieran el ritmo adecuado y, en dos acciones muy desafortunadas, perdimos a dos jugadores».