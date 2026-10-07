Arteta expresó su profunda gratitud al comprometer su futuro con el Arsenal y describió liderar una institución tan única como un verdadero privilegio. Al reflexionar sobre la rica historia de 140 años del club, elogió a las personas excepcionales de toda la organización y agradeció a los propietarios Stan y Josh Kroenke su inquebrantable confianza y apoyo mientras siguen trabajando juntos. Destacando el fuerte vínculo construido con el equipo y la afición, Arteta subrayó que su camino no ha hecho más que empezar y que logros mucho mayores les esperan por delante.

«Es un privilegio comprometer mi futuro con el club y seguir trabajando con personas excepcionales que quieren lo mejor para el Arsenal. Este club es único, por su carácter y por cómo te hace sentir, y siento un gran privilegio porque nuestro camino juntos va a continuar», dijo Arteta.

«Ya hemos construido un vínculo especial y creado recuerdos que durarán toda la vida, y lo más emocionante es que esto es solo el principio de lo que podemos lograr juntos. Estoy enormemente agradecido a Stan y Josh por su confianza y apoyo, y me siento honrado de liderar este club durante un periodo tan especial de sus 140 años de historia. Es un momento del que me siento muy orgulloso, tanto yo como mi familia. Siento el cariño y el respeto de nuestra fantástica afición, y ellos tienen el mío, y el nuestro, a cambio».