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Mikel Arteta firma un nuevo contrato de larga duración con el Arsenal hasta 2030 tras poner fin a una sequía de 22 años sin el título de la Premier League
El Arsenal recompensa al entrenador campeón del título
El Arsenal ha anunciado que Arteta ha firmado un nuevo acuerdo de larga duración para seguir en el Emirates Stadium hasta 2030. La noticia supone un gran impulso para el club tras su logro histórico de la pasada temporada, cuando por fin puso fin a una espera de 22 años para proclamarse campeón de Inglaterra. Arteta, que regresó al club como entrenador en 2019, ha supervisado una transformación total de la plantilla, culminada con el 14º título de liga en la máxima categoría de la historia del club.
El impacto del español en la banda no tiene comparación estadística en la historia del club. A lo largo de sus 361 partidos al frente en todas las competiciones, Arteta ha mantenido un porcentaje de victorias del 62,05 %, el más alto de cualquier entrenador a tiempo completo que haya dirigido al Arsenal. Este nuevo acuerdo, que incluye las renovaciones de todo su núcleo de cuerpo técnico, sirve como una clara declaración de intenciones de que el gigante del norte de Londres está preparado para construir una dinastía sostenible en la cima del fútbol europeo.
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Arteta reafirma la visión a largo plazo en el Arsenal
Arteta expresó su profunda gratitud al comprometer su futuro con el Arsenal y describió liderar una institución tan única como un verdadero privilegio. Al reflexionar sobre la rica historia de 140 años del club, elogió a las personas excepcionales de toda la organización y agradeció a los propietarios Stan y Josh Kroenke su inquebrantable confianza y apoyo mientras siguen trabajando juntos. Destacando el fuerte vínculo construido con el equipo y la afición, Arteta subrayó que su camino no ha hecho más que empezar y que logros mucho mayores les esperan por delante.
«Es un privilegio comprometer mi futuro con el club y seguir trabajando con personas excepcionales que quieren lo mejor para el Arsenal. Este club es único, por su carácter y por cómo te hace sentir, y siento un gran privilegio porque nuestro camino juntos va a continuar», dijo Arteta.
«Ya hemos construido un vínculo especial y creado recuerdos que durarán toda la vida, y lo más emocionante es que esto es solo el principio de lo que podemos lograr juntos. Estoy enormemente agradecido a Stan y Josh por su confianza y apoyo, y me siento honrado de liderar este club durante un periodo tan especial de sus 140 años de historia. Es un momento del que me siento muy orgulloso, tanto yo como mi familia. Siento el cariño y el respeto de nuestra fantástica afición, y ellos tienen el mío, y el nuestro, a cambio».
La propiedad respalda una visión a largo plazo
La familia Kroenke se ha mostrado muy clara en su apoyo a Arteta, al que considera el arquitecto de la identidad moderna del club. Al asegurarse sus servicios para los próximos cuatro años, el grupo propietario cree haber garantizado estabilidad en un momento crucial del desarrollo del equipo. Los copresidentes señalaron la carga emocional de la reciente conquista del título como la principal motivación de esta renovación, con la esperanza de repetir ese éxito de forma constante tanto a nivel nacional como continental.
«Ha sido un viaje increíble hasta ahora y estamos ilusionados por lo que nos espera en esta relación tan especial. La temporada pasada fue un momento increíble en la historia del Arsenal, un momento en el que creamos recuerdos que durarán toda la vida. Estamos decididos a crear muchos más en los próximos años. Compartimos un vínculo especial con Mikel. Estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado desde que regresó al club en 2019. Tiene un profundo conocimiento de los valores del Arsenal y los lleva en el corazón. Sabe lo que significa este club para todos los que están vinculados a él y está comprometido a seguir construyendo sobre todo lo que hemos logrado juntos», afirmaron Stan y Josh Kroenke en un mensaje conjunto.
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Construir una era ganadora
El director ejecutivo del Arsenal, Richard Garlick, también subrayó que el club está entrando en un periodo decisivo bajo el liderazgo de Arteta. El objetivo sigue siendo mantener la competitividad al más alto nivel, al tiempo que se respetan los valores financieros y culturales del club. La cúpula cree que los cimientos asentados en los últimos años han evolucionado ahora hasta convertirse en una plataforma para pelear por títulos de forma constante, con Arteta en el centro mismo de ese proyecto.
«Este es un momento importante en la historia del Arsenal Football Club. Queremos crear una era ganadora junto a Mikel. Seguiremos trabajando duro juntos mientras intentamos cumplir nuestras ambiciones a largo plazo para el club y nuestros aficionados. Mikel tiene la convicción, la determinación y la comprensión de lo que hace falta para construir aquí algo extraordinario y duradero, y estamos ilusionados por seguir ese viaje juntos», añadió Garlick.
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