El drama comenzó en el minuto 28, cuando White tuvo que abandonar el terreno de juego cojeando debido a una preocupante lesión de rodilla. Sorprendentemente, Arteta introdujo al centrocampista Zubimendi y retrasó a Rice al lateral derecho. El experimento duró solo 40 minutos: Zubimendi dejó su lugar a Havertz en el 67. El Arsenal ganó 1-0 con un tanto tardío de Trossard.

«Nunca es fácil hacerle eso a un jugador, especialmente a alguien con la calidad de Martin», admitió Arteta tras el partido.

«Pero el partido se estaba desarrollando de tal manera que teníamos que cambiar las cosas. Perdimos parte del impulso inicial y el equilibrio no era el adecuado con Dec [Rice] fuera del centro del campo. Como entrenador, hay que ser frío y hacer lo que el partido exige para ganar».