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Mikel Arteta explica la insólita ausencia de William Saliba en la foto de equipo y se pronuncia sobre los recortes de empleo en el Arsenal
Saliba no aparece en la foto del equipo
Antes del partido de la Premier League contra el Nottingham Forest, Arteta abordó la extraña ausencia de Saliba en la foto oficial del equipo. En la rueda de prensa previa al encuentro, explicó la pesadilla logística que supuso la sesión fotográfica.
«Lo que pasó es que ya habíamos intentado hacer esa foto tres veces. Tuvimos que cancelarla a última hora por diferentes motivos. Y tenemos ciertas obligaciones, obligaciones comerciales. Había gente que había viajado en avión para hacerla. Así que decidimos hacer al menos esa foto», explicó.
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Promesa de una nueva imagen
A los aficionados les preocupaba que Saliba se perdiera ese momento por su lesión de espalda, pero Arteta aseguró que se organizará otra fotografía. «Haremos otra foto con toda la familia. Ojalá podamos reunirlos a todos algún día. Y también lo anunciaremos», añadió. Preguntado por si Saliba estaba molesto, insistió en que estaba contento.
«No dependía de él. Pero normalmente está contento con todo. Y sabe cuánto le quieren. Estaban bromeando un poco con lo ocurrido. Está perfectamente».
Se abordan los despidos de personal del Arsenal
Más allá de los asuntos relacionados con la plantilla, el Arsenal ha estado sometido esta semana a un intenso escrutinio público tras las informaciones sobre una importante reestructuración que supondrá la pérdida de empleo de unos 60 trabajadores. Durante la rueda de prensa, preguntaron directamente a Arteta por los despidos, pero se desmarcó enseguida de la vertiente administrativa de las decisiones del club.
«Bueno, en primer lugar, esta pregunta no es para mí. Me explicaron el proceso y el análisis que se han llevado a cabo en todo el club, siempre con la intención de evolucionar y mejorar. Hay que tomar algunas decisiones para situar a las personas en los puestos adecuados y seguir invirtiendo para lograr lo que queremos conseguir y el éxito que queremos alcanzar. Eso es lo que me han explicado. Evidentemente, no soy la persona adecuada para responder a esa pregunta. Eso seguro. Y espero que todo el mundo lo respete», respondió.
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Se avecina una prueba crucial ante el Nottingham Forest
El Arsenal centra ahora su atención en la complicada visita del domingo al Nottingham Forest, con el objetivo de dar continuidad a su reciente buena racha. Mientras tanto, los servicios médicos le harán otra resonancia magnética a Saliba la próxima semana para evaluar la evolución de su lesión de espalda antes de un invierno con un calendario cargado.
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