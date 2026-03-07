Mikel Arteta elogia el «excepcional» uso del «tiempo y el espacio» de Max Dowman en su debut récord en la FA Cup contra el Mansfield

«Estoy muy orgulloso de él, y también de Marli», declaró Arteta a los periodistas tras el partido. «Obviamente, dos jóvenes de 16 años titulares en la FA Cup. Eso nos dice mucho sobre ellos, su personalidad y la calidad que tienen. Y Max, creo que estuvo excepcional». La decisión de alinear al dúo fue un momento histórico para el club, ya que el Arsenal se convirtió en el primer equipo de la Premier League en comenzar un partido con dos jugadores de 16 años o menos en cualquier competición.

La fe de Arteta en los jóvenes alcanzó nuevas cotas el sábado, con Dowman estableciendo un nuevo récord para el club londinense. «Bueno, en primer lugar, les felicito porque, al debutar en la FA Cup, creo que Max es el jugador más joven de la historia de la competición», explicó Arteta. «Y esta competición lleva mucho tiempo celebrándose, lo que da una idea de lo difícil que es. Estoy muy orgulloso de ellos, espero que lo disfruten, Jaden [Dixon] también con su debut. Y seguir trabajando es solo el primer paso para ellos, hay mucho más por venir».

El entrenador quedó especialmente impresionado por la compostura de Dowman bajo la presión física en una superficie de juego difícil. «Calidad. Porque cuando el balón rebota por todas partes y tienes gente detrás, la forma en que maneja el tiempo y el espacio y los toques que da es simplemente increíble. Especialmente por la velocidad con la que realiza esas acciones. Pero eso te da una idea del talento que tenemos», añadió el español.