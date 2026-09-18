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Mikel Arteta elogia al «tremendo» David Raya mientras el técnico del Arsenal afirma que el guardameta ha llevado al equipo a otro nivel
El guardameta español transforma la defensa
El fichaje del portero procedente del Brentford en 2023 ha resultado ser uno de los grandes aciertos definitorios de la era Arteta. El internacional español suma ya 153 apariciones con el Arsenal, con 72 porterías a cero en las cinco grandes ligas de Europa. Su imponente presencia ayudó a impulsar al club del norte de Londres hacia el título de la Premier League la temporada pasada, un logro coronado con su tercer Guante de Oro consecutivo.
- Getty Images Sport
El entrenador elogia la mentalidad de élite
En declaraciones a los medios antes del partido de liga de este fin de semana, el técnico español se negó a comparar a sus jugadores, pero subrayó la importancia vital del guardameta para el club.
Preguntado por si el guardameta había sido su mejor operación, Arteta dijo: "No lo sé, ha sido un fichaje tremendo, no hay ninguna duda sobre eso. Que sea el mejor o no es solo una opinión. No importa, estamos muy felices de tenerlo. Ha llevado al equipo a un nivel diferente y ahora tenemos que mantener ese nivel".
Al hablar de la fortaleza mental del guardameta en sus primeros momentos de alta presión, Arteta añadió: "Creo que es su mentalidad. David tiene una calidad tremenda, pero ha superado muchas dificultades y desafíos para llegar a este punto. No fue fácil al principio, tuvo que apretar los dientes y demostrar su valía. Ahora tiene derecho a ser uno de los mejores".
Unas estadísticas notables subrayan el dominio
La jerarquía del guardameta queda reflejada en su capacidad para aparecer en los momentos clave, incluido su último penalti detenido ante Enzo Le Fee. Desde el inicio de la temporada 2023-24, solo Caoimhin Kelleher (cinco) ha parado más penaltis entre los porteros de la Premier League en todas las competiciones, excluidas las tandas. En ese mismo periodo, Raya ha detenido el 72,3% de los disparos a los que se ha enfrentado, lo que refuerza aún más su influencia en el equipo.
- AFP
El choque contra el Brighton pone a prueba el impulso
El Arsenal tratará de mantener su perfecto inicio de temporada cuando se enfrente al Brighton el sábado. El Arsenal ha ganado cuatro de sus últimos seis partidos de la Premier League contra el Brighton (2E), tantos como consiguió en sus primeros 12 enfrentamientos (3E 5D). El encuentro será su último partido antes del prolongado parón internacional.
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