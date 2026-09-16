La hazaña entró en los libros de récords, ya que Dowman se convirtió en apenas el segundo jugador de 16 años en marcar dos veces en un partido con un equipo de la Premier League en todas las competiciones, igualando la gesta de Rooney de octubre de 2002 con el Everton ante el Wrexham.

Merino, que fue el capitán del equipo, se deshizo igualmente en elogios hacia el adolescente al hablar con la web oficial del club: «Tiene un talento increíble, sinceramente, es muy joven, tiene muchísima energía y se le ve la alegría en los ojos cuando juega al fútbol. Obviamente, hay muchas cosas que mejorar, es muy joven, necesita seguir escuchando y aprendiendo de los veteranos, pero estamos aquí para apoyarle y vamos a llevarle a su mejor versión, seguro».