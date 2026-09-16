Sports Press Photo
Traducido por
Mikel Arteta elogia a la estrella «única» del Arsenal como «uno de los jugadores más inteligentes» a los que ha entrenado, mientras el Arsenal supera con facilidad al Ipswich en la Carabao Cup
El Arsenal avanza con comodidad a la cuarta ronda
El Arsenal mantuvo su excelente inicio de campaña con una cómoda victoria por 4-2 ante el Ipswich Town el martes por la noche. Aunque la sensación de 16 años Max Dowman acaparó los titulares con un notable doblete, Arteta quiso destacar la contribución de sus jugadores más experimentados.
Noni Madueke y Merino también vieron puerta en Portman Road. Este último recibió el brazalete de capitán para la eliminatoria de tercera ronda, dando un paso al frente para liderar a los campeones de la Premier League en una dominante actuación a domicilio.
- AFP
Arteta elogia al centrocampista «increíble»
Tras el pitido final, el técnico del Arsenal señaló a Merino por su excepcional inteligencia futbolística y su actitud desinteresada. El jugador, de 30 años, se ha consolidado como un miembro vital de la plantilla, aunque sus minutos en la máxima categoría se han visto muy limitados esta temporada.
«Es increíble», dijo Arteta a los periodistas. «Antes que nada, es uno de los jugadores más inteligentes que he visto y con los que he trabajado. Luego, su personalidad está llena de... no lo sé, simplemente quiere darlo todo por todos. Piensa en todo, piensa en todos».
El entrenador también destacó la versatilidad táctica del español. Arteta añadió: «Tiene cualidades que son únicas en el fútbol y en nuestro equipo, su capacidad para llegar al área, es capaz de ocupar diferentes lugares, de jugar en distintas posiciones, de asociarse con sus compañeros.
»Y como centrocampista, la capacidad que tiene para marcar goles como esta noche es algo diferente que hemos visto últimamente, pero también otra faceta increíble».
Merino saborea el honor de la capitanía
Desde su llegada procedente de la Real Sociedad por 31,6 millones de libras en agosto de 2024, Merino ha sumado 16 goles en 84 partidos entre todas las competiciones. Sin embargo, el internacional español, con 51 internacionalidades, sigue teniendo un papel secundario en la liga, con apenas cuatro apariciones como suplente esta temporada.
A pesar de su papel secundario, el centrocampista expresó un enorme orgullo por liderar al equipo ante el Ipswich Town. Llevar el brazalete supuso un hito importante para un jugador que sigue poniendo al colectivo por delante de todo.
«Es un enorme honor», explicó Merino. «Estoy muy orgulloso, y representar a este club de esta manera, llevando el brazalete... muchas leyendas lo hicieron antes que yo. Para mí es felicidad e intento hacer lo mejor que puedo para representar a este club, y sé lo importante que es llevar el brazalete, así que estoy realmente feliz».
- Every Second Media
El Brighton, siguiente parada antes del parón internacional
El Arsenal conocerá a su próximo rival en la Carabao Cup el miércoles por la noche, una vez concluido el choque entre el Manchester United y el Brighton. Varios clubes de la máxima categoría, entre ellos el Tottenham y el Leeds, ya han caído eliminados de forma prematura, lo que deja a los Gunners en una posición sólida para pelear por el título.
Los hombres de Arteta deben volver a centrar ahora su atención en la Premier League, mientras se preparan para una complicada visita al Brighton el sábado. Lograr un resultado positivo en la costa sur será clave para mantener su impulso de cara al próximo parón internacional.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias