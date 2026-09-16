Tras el pitido final, el técnico del Arsenal señaló a Merino por su excepcional inteligencia futbolística y su actitud desinteresada. El jugador, de 30 años, se ha consolidado como un miembro vital de la plantilla, aunque sus minutos en la máxima categoría se han visto muy limitados esta temporada.

«Es increíble», dijo Arteta a los periodistas. «Antes que nada, es uno de los jugadores más inteligentes que he visto y con los que he trabajado. Luego, su personalidad está llena de... no lo sé, simplemente quiere darlo todo por todos. Piensa en todo, piensa en todos».

El entrenador también destacó la versatilidad táctica del español. Arteta añadió: «Tiene cualidades que son únicas en el fútbol y en nuestro equipo, su capacidad para llegar al área, es capaz de ocupar diferentes lugares, de jugar en distintas posiciones, de asociarse con sus compañeros.

»Y como centrocampista, la capacidad que tiene para marcar goles como esta noche es algo diferente que hemos visto últimamente, pero también otra faceta increíble».