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Mikel Arteta echa humo por un arbitraje «inaceptable» pese a la victoria del Arsenal, con David Raya parando un penalti en el duelo ante el Sunderland
El Arsenal amplía su racha de victorias
El Arsenal mantuvo su inicio perfecto de la temporada tras imponerse a un resistente Sunderland con una victoria por 2-0 en el Stadium of Light el sábado. Raya realizó una heroica parada de penalti ante Enzo Le Fee apenas 121 segundos antes de que el suplente de la segunda parte Guimaraes estrenara su cuenta con el club con un espectacular disparo con rosca desde 20 yardas. Después, Saka sentenció los puntos en el tiempo añadido desde el punto de penalti tras una segunda tarjeta amarilla para Reinildo Mandava.
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Arteta carga contra la decisión del penalti
A pesar de ver cómo su equipo ampliaba a seis partidos su racha de victorias en todas las competiciones, Arteta estaba furioso por la decisión del árbitro John Brooks de señalar penalti de Ezri Konsa por un forcejeo con Dan Ballard. Cargando contra el arbitraje tras el partido, el técnico español dijo a TNT Sports: "Ellos [los árbitros] podrían haber cambiado el partido. Ya sabes".
Preguntado sobre si se refería al penalti de Sunderland, Arteta añadió: "Sí. 100 %. Es inaceptable a este nivel. Inaceptable. Esto puede cambiar el rumbo de una temporada. No es aceptable. Lo he visto 10 veces para asegurarme. No puede pasar. Llevo involucrado en el fútbol 27 o 28 años. No es penalti en ningún caso, en ningún partido, en ningún contexto, en ninguna liga. Estoy muy contento en un sentido, pero muy preocupado en otro".
El estratega exige mayor protección
La brillante parada de Raya desde los 11 metros preservó la portería a cero del Arsenal y le convirtió en el único portero que ha detenido un penalti en la Premier League hasta ahora esta temporada. Mostrando una profunda preocupación por el uso del VAR y por el nivel general del arbitraje, Arteta dijo a BBC Match of the Day: "¿Os sorprende? ¿No? Vale.
"Es una llave de judo del rival. Ezri no hace nada. Solo miradlo. Tenemos muchas cámaras y VAR; tenemos que asumir la responsabilidad de proteger el juego. El juego quedó desprotegido, y podría habernos costado el partido y el impulso, lo cual es algo realmente, realmente serio.
"Me encantó la parada de David y la forma en que reaccionó el equipo, la manera en que fuimos contra todo, pero esto no debería pasar nunca; no es justo, y estoy triste, muy triste, en ese sentido. Lo digo muy claramente en público porque es por el bien del juego; no es solo por el Arsenal. Esto no puede pasar a este nivel."
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Las pruebas intersemanales esperan a ambos
El Sunderland, actualmente estancado en la 14.ª posición, debe reagruparse rápidamente de cara a su debut en la Europa League contra el conjunto neerlandés AZ Alkmaar entre semana. Mientras tanto, el equipo de Arteta buscará trasladar su impecable dinámica ganadora a la copa cuando visite al Ipswich Town en la tercera ronda de la Carabao Cup. El técnico español debe asegurarse de que sus jugadores mantengan la compostura y eviten que las polémicas arbitrales les desestabilicen durante un calendario de partidos exigente.
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