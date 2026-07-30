Arteta lanzó un reto a su plantilla y exigió que cada jugador asumiera la presión de ser el vigente campeón. Instó a su equipo a mantener la disciplina diaria necesaria para seguir en la cima del fútbol inglés.

"Esto tiene que ser el comienzo y este tiene que ser el estándar", afirmó Arteta. "La excelencia tiene que ser nuestro estándar y esto tiene que impulsarnos a afrontar el futuro. La forma en que nos comportamos cada día, con cada vez más determinación y ambición, porque hemos demostrado que lo tenemos".