Arteta cree que las semillas del éxito se sembraron antes de empezar la temporada. Para él, más importante que la inversión en fichajes fue el cambio de mentalidad que logró el grupo en la pretemporada.

En palabras a BeIN Sports, Arteta explicó: «El primer momento clave fue la reunión de pretemporada, justo antes de enfrentar al Manchester United. Reuní al plantel y les pregunté qué estaban dispuestos a hacer por el equipo. Respondieron que cualquier cosa, y ahí supe que teníamos la profundidad y calidad para competir en todas las competiciones».

Y añadió: «Su respuesta fue inmediata e increíble, y no se quedó en palabras: es fácil decirlo en una reunión, pero luego hay que demostrarlo durante una temporada de diez meses. Los chicos merecen todo el reconocimiento porque lo han hecho de forma increíble».