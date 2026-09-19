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Mikel Arteta deja una pista sobre el futuro de Max Dowman mientras el Arsenal valora una sorprendente cesión en enero para el joven prodigio
El Arsenal estudia una cesión en enero para el adolescente Dowman
El Arsenal está abierto a permitir que el prodigio adolescente Dowman salga cedido esta temporada si una salida temporal favorece su desarrollo, según la BBC.
El centrocampista de 16 años acaparó titulares la pasada temporada al establecer dos registros notables, al convertirse en el jugador más joven en marcar para el Arsenal y en la historia de la Premier League.
Aunque todavía no ha jugado en la máxima categoría inglesa esta temporada, Dowman volvió a situarse en el foco con un doblete en la victoria por 4-2 del Arsenal sobre el Ipswich en la Carabao Cup.
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Arteta, centrado en encontrar el equilibrio adecuado
Arteta sigue dispuesto a mantener al joven involucrado en su primer equipo, pero el técnico del Arsenal confirmó que el club evaluará con regularidad qué es lo mejor para Dowman.
«Evaluaremos cada seis meses dónde estamos y qué es lo mejor que debe hacer, y luego tomaremos la decisión correcta», explicó Arteta. «Depende de muchos factores. De lo que necesita él, y también de lo que necesita el equipo, de la disponibilidad que tenemos en la plantilla, de los minutos que está jugando y de la calidad de esos minutos».
Planes firmes para el canterano del Arsenal
A pesar del interés externo en el adolescente de récord, el Arsenal protegió deliberadamente a Dowman de las primeras especulaciones sobre un traspaso. Eso garantizó que siguiera plenamente integrado en el primer equipo durante todo el verano.
«La verdad es que no hemos escuchado ninguna de las posibilidades porque teníamos clarísimo que queríamos tener a Max en la plantilla», añadió Arteta. «Queríamos que formara parte de la pretemporada y luego empezar a ver dónde estamos a partir de ahí. Tenemos que estar abiertos, pero ahora el foco está en estar aquí y en tener impacto en el equipo».
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Wilshere espera una oportunidad en el mercado de fichajes de enero
Dowman, que completó sus GCSE en verano, pasará a ser oficialmente elegible para salir cedido a un equipo senior cuando cumpla 17 años el 31 de diciembre. El mercado de fichajes de invierno se abre al día siguiente, lo que allana el camino para un posible cambio a la English Football League.
Se cree que el excentrocampista del Arsenal Jack Wilshere, que dirige al Luton de League One, ya ha expresado su interés en incorporar al joven en una cesión temporal hasta el final de la temporada.
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