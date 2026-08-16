Arteta dejó fuera a Martinelli, Jesus y Nwaneri del grupo de 20 jugadores para el estreno liguero del domingo contra el Manchester City. Mientras el Arsenal domina actualmente el partido en curso con un cómodo 2-0 al descanso, el Evening Standard informa de que la ausencia del trío está muy relacionada con las dudas sobre sus futuros.

El Galatasaray ha presentado una oferta de 38 millones de libras por Martinelli, aunque el delantero no está por la labor de marcharse a Turquía. Mientras tanto, el Nápoles está en conversaciones para fichar a Jesus, que podría salir por alrededor de 17 millones de libras. Nwaneri también ha despertado el interés de varios clubes, con el director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, encargado de encontrar soluciones.