Mikel Arteta debe soltar a Eberechi Eze y Bukayo Saka para reavivar al Arsenal y silenciar críticas contra el Newcastle

En la rueda de prensa previa al partido, Arteta confirmó la inclusión de Max Dowman en la plantilla del Arsenal y bromeó: “¡Podría poner el freno de mano!”

Es sin duda una buena señal que el entrenador de los Gunners, bajo presión, pueda ver el lado divertido de las crecientes críticas a su enfoque percibido como excesivamente cauteloso en los grandes partidos, pero sigue siendo una causa seria de preocupación entre un grupo de seguidores desesperados por ver a su club levantar un gran trofeo esta temporada.

Por lo tanto, habrá un interés intenso en el equipo que Arteta elija para enfrentar al Newcastle el domingo. Uno podría argumentar fácilmente que ya se ha convertido en un partido que los Gunners deben ganar, pero la gran pregunta es si su entrenador lo tratará como tal...

  • Arsenal v Chelsea - FA Cup FinalGetty Images Sport

    Una FA Cup en seis años

    Arteta ha hecho un trabajo destacado al restablecer al Arsenal como uno de los principales equipos de Inglaterra desde que asumió el cargo tras Freddie Ljungberg como interino en diciembre de 2019, luego del despido de Unai Emery el mes anterior.

    Incluso ganó una FA Cup con lo que seguía siendo, en esencia, el equipo de Emery apenas nueve meses después, aunque ese sigue siendo su último logro verdaderamente destacado. Los Community Shields cuentan, pero fuera del club, pocos los consideran significativos.

    A pesar de todo el progreso logrado bajo su supervisión —tres subcampeonatos consecutivos en la Premier League y una semifinal de la Liga de Campeones— su mandato no puede considerarse un éxito absoluto.

    Una FA Cup no es un retorno aceptable para una inversión cercana a £1.000 millones ($1.300 millones) en jugadores. Y aunque haber sido superado por el Manchester City de Pep Guardiola en dos ocasiones podría haberse perdonado, quedar por detrás del Liverpool en la primera temporada de Arne Slot en Inglaterra fue otro asunto.

    Preocupantemente, el Arsenal ya está jugando a la caza en la carrera por el título de esta temporada, y muchos expertos señalan que la falta de valentía de Arteta es la principal razón de ello.

  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Liverpool tiene algo que el Arsenal no tiene'

    El Arsenal llegó a Anfield el 31 de agosto sin su mejor jugador, Bukayo Saka, mientras que el creador clave Martin Ødegaard acababa de regresar de una lesión.

    Aun así, con un Liverpool que se mostraba algo desarticulado durante las primeras jornadas tras una ola de fichajes en verano, el consenso previo al partido era que los visitantes tenían opciones de competir.

    Esa sensación se reforzó al final de la primera mitad, cuando los actuales campeones ingleses lograron solo dos disparos, ninguno a puerta.

    Sin embargo, Slot mostró audacia en el descanso, instruyendo a su equipo para presionar hombre a hombre, cambiando por completo el desarrollo del partido cuando Arteta introdujo a Eberechi Eze y Ødegaard a mitad de la segunda mitad.

    El Arsenal había perdido la iniciativa, y aunque el magnífico tiro libre de Dominik Szoboszlai fue un momento de magia en un encuentro por lo demás monótono, quedaba claro que la fortuna seguía favoreciendo a los valientes.

    "El Liverpool tiene algo que el Arsenal y Arteta no tienen en este momento", dijo el ocho veces campeón de la Premier League Gary Neville en Sky Sports. "Es esa ventaja para seguir adelante y ganar los grandes partidos. El Liverpool cree que debería ganar estos partidos. No estoy seguro de que el Arsenal lo haga. No quieren perder."

  • Mikel Arteta Arsenal 2025-26Getty

    'Ahora o nunca para Arteta'

    Una derrota tan pobre ante un rival directo por el título aumentó la presión sobre el Arsenal de cara al partido del pasado domingo contra el Manchester City en el Emirates.

    "Creo que es ahora o nunca para Arteta, siendo honesto," dijo el exdelantero del Manchester United Wayne Rooney en su podcast. "Tiene que ganar algo importante esta temporada, porque ha gastado mucho dinero, ha traído a muchos jugadores y probablemente tiene la mejor plantilla de la liga."

    La pregunta antes del encuentro, sin embargo, seguía siendo la misma después: ¿realmente está Arteta sacando el máximo provecho del talento del que dispone?

    Arteta, el centrocampista Declan Rice y varios otros jugadores del Arsenal estaban convencidos de que habían "dominando" al City, y en términos de posesión (66,8%-33,2%) ciertamente lo hicieron.

    Pero aunque controlaron más el balón que cualquier otro equipo de liga contra un equipo dirigido por Guardiola, hicieron muy poco con él. Finalmente, necesitaron un gol de empate en tiempo de descuento del suplente Gabriel Martinelli para rescatar un 1-1.

  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Una pérdida de 45 minutos'

    Gran parte del debate posterior al partido se centró en la elección de Arteta en la alineación. Al igual que en Anfield, optó por un mediocampo conservador formado por Martín Zubimendi, Declan Rice y Mikel Merino, dejando a Eberechi Eze nuevamente en el banquillo.

    Dado que el exjugador del Crystal Palace entró y asistió en el gol del empate, muchos argumentaron que Eze debería haber comenzado contra un City agotado. Sin embargo, Arteta insistió:

    "Es demasiado fácil decir eso. Está muy claro lo que queríamos hacer. Comenzamos el juego muy bien. Tras el gol del City (Erling Haaland, minuto 9), estuvimos un poco inestables durante cinco o siete minutos, pero luego retomamos el control y comenzamos a dominar."

    La realidad, no obstante, contrastaba con la percepción de Arteta. El Arsenal no logró un solo tiro a puerta hasta el tiempo de descuento al final de la primera mitad, lo que llevó a Jamie Carragher a calificar la primera mitad como "una pérdida de 45 minutos" del equipo local.

    "La razón por la que digo eso es porque jugué para entrenadores así en Liverpool y, aunque éramos un equipo de alto nivel, nunca ganamos una Premier League," explicó el exinternacional inglés en Sky. "A veces sentí que teníamos el freno de mano puesto en ciertos partidos, y eso es lo que está haciendo Arteta. El Liverpool estaba ahí para ser derrotado en esa segunda mitad en Anfield; el Man City estaba ahí para ser derrotado al inicio de este partido, y él les permitió entrar en el juego. Es un patrón recurrente temporada tras temporada. Como aficionado del Arsenal, solo queda esperar que no le cueste al final de la temporada, porque tienen un equipo brillante y una plantilla fantástica, pero los márgenes son tan pequeños."

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Arteta no es un 'apostador'

    La temporada aún está en sus inicios y, ciertamente, no hay razón para que nadie en el Arsenal entre en pánico, sobre todo porque el Liverpool también enfrenta sus propios problemas para integrar a tantos jugadores nuevos en el once de Slot, como evidenció su sorprendente derrota del sábado ante el Crystal Palace.

    Sin embargo, ser lento y cauteloso no va a ganar la carrera. El Arsenal necesita arriesgar más, empezando en St. James' Park, donde tienen la oportunidad de reducir la ventaja del Liverpool en la cima de la Premier League a solo dos puntos. Para lograrlo, Arteta debe soltar a Eze y Saka desde el primer silbato.

    El excentrocampista ha enfatizado la importancia de sus "finalizadores", un concepto tomado del rugby, pero en el fútbol suele ser más efectivo poner a los mejores jugadores desde el inicio que depender de suplentes que deban cambiar el rumbo del partido. Quien arriesga, generalmente gana.

    "Los pocos entrenadores con los que jugué, especialmente a nivel de clubes, siempre fueron apostadores; Brian Clough y Alex Ferguson lo eran," dijo el excapitán del Manchester United Roy Keane en Sky el pasado domingo.

    "Se enfocaban en ganar, no en esperar ni preocuparse demasiado por la oposición. Iban a por ello y recogían las recompensas. Tal vez Arteta es más defensivo.
    Cuando lo observo, pienso que su mentalidad es: 'Asegurémonos de no ser derrotados hoy.' Pero frente a equipos como Liverpool y Man City, eso no basta.
    Tienen que cambiar esa mentalidad, especialmente al inicio del partido: 'Vamos a por ellos.' Es como si estuvieran esperando que algo suceda. Tienen calidad, fuerza y profundidad. ¿Qué están esperando? ¿Tienen esa creencia?"

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN UTDAFP

    Tiempo de ser valiente

    Arteta estaba inevitablemente irritado por las críticas a sus tácticas tras el empate contra el City. "¿Cómo puedes ser dominante contra un equipo así con el freno de mano puesto?" preguntó, sugiriendo que un equipo negativo no podría haber disfrutado de tanta posesión frente a un rival directo por el título.

    También cuestionó si Eze habría podido jugar los 90 minutos contra el City, después de haber comenzado los dos partidos anteriores del Arsenal frente a Nottingham Forest y Athletic Club.

    Sin embargo, no hay excusa para dejar a Eze —o a Saka— en el banquillo ante el Newcastle, especialmente con un encuentro más accesible de Champions League frente al Olympiacos la próxima semana. Eze abrió su cuenta con el Arsenal en la victoria a mitad de semana sobre Port Vale, mientras que Saka jugó 60 minutos en Burslem.

    Con Odegaard aún sin estar listo para regresar al once, lo lógico sería colocar a Saka en su posición habitual en la banda derecha y permitir que Eze despliegue su magia en un papel más central detrás de Viktor Gyokeres, mientras que Gabriel Martinelli, en un resurgimiento prometedor, aporta la amplitud por la izquierda.

    Por supuesto, Arteta podría optar por no alinear un cuarteto atacante tan atrevido ante Newcastle, considerándolo demasiado arriesgado.

    Pero el Arsenal ya ha dejado pasar dos oportunidades para hacer una declaración esta temporada. Si rechaza una tercera, le será mucho más difícil disipar las acusaciones de tener el freno de mano puesto.

