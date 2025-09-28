Mikel Arteta debe soltar a Eberechi Eze y Bukayo Saka para reavivar al Arsenal y silenciar críticas contra el Newcastle

La temporada aún está en sus inicios y, ciertamente, no hay razón para que nadie en el Arsenal entre en pánico, sobre todo porque el Liverpool también enfrenta sus propios problemas para integrar a tantos jugadores nuevos en el once de Slot, como evidenció su sorprendente derrota del sábado ante el Crystal Palace.
Sin embargo, ser lento y cauteloso no va a ganar la carrera. El Arsenal necesita arriesgar más, empezando en St. James' Park, donde tienen la oportunidad de reducir la ventaja del Liverpool en la cima de la Premier League a solo dos puntos. Para lograrlo, Arteta debe soltar a Eze y Saka desde el primer silbato.
El excentrocampista ha enfatizado la importancia de sus "finalizadores", un concepto tomado del rugby, pero en el fútbol suele ser más efectivo poner a los mejores jugadores desde el inicio que depender de suplentes que deban cambiar el rumbo del partido. Quien arriesga, generalmente gana.
"Los pocos entrenadores con los que jugué, especialmente a nivel de clubes, siempre fueron apostadores; Brian Clough y Alex Ferguson lo eran," dijo el excapitán del Manchester United Roy Keane en Sky el pasado domingo.
"Se enfocaban en ganar, no en esperar ni preocuparse demasiado por la oposición. Iban a por ello y recogían las recompensas. Tal vez Arteta es más defensivo.
Cuando lo observo, pienso que su mentalidad es: 'Asegurémonos de no ser derrotados hoy.' Pero frente a equipos como Liverpool y Man City, eso no basta.
Tienen que cambiar esa mentalidad, especialmente al inicio del partido: 'Vamos a por ellos.' Es como si estuvieran esperando que algo suceda. Tienen calidad, fuerza y profundidad. ¿Qué están esperando? ¿Tienen esa creencia?"