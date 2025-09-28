Mikel Arteta debe soltar a Eberechi Eze y Bukayo Saka para reavivar al Arsenal y silenciar críticas contra el Newcastle

Arteta ha hecho un trabajo destacado al restablecer al Arsenal como uno de los principales equipos de Inglaterra desde que asumió el cargo tras Freddie Ljungberg como interino en diciembre de 2019, luego del despido de Unai Emery el mes anterior.

Incluso ganó una FA Cup con lo que seguía siendo, en esencia, el equipo de Emery apenas nueve meses después, aunque ese sigue siendo su último logro verdaderamente destacado. Los Community Shields cuentan, pero fuera del club, pocos los consideran significativos.

A pesar de todo el progreso logrado bajo su supervisión —tres subcampeonatos consecutivos en la Premier League y una semifinal de la Liga de Campeones— su mandato no puede considerarse un éxito absoluto.

Una FA Cup no es un retorno aceptable para una inversión cercana a £1.000 millones ($1.300 millones) en jugadores. Y aunque haber sido superado por el Manchester City de Pep Guardiola en dos ocasiones podría haberse perdonado, quedar por detrás del Liverpool en la primera temporada de Arne Slot en Inglaterra fue otro asunto.

Preocupantemente, el Arsenal ya está jugando a la caza en la carrera por el título de esta temporada, y muchos expertos señalan que la falta de valentía de Arteta es la principal razón de ello.