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Mikel Arteta da una gran noticia sobre la lesión de Martin Zubimendi mientras el Arsenal se prepara para medirse al Nottingham Forest
Buenas noticias para Zubimendi mientras Hincapie afronta un periodo de baja
Arteta ha ofrecido una importante actualización sobre el estado físico de su plantilla antes del partido del domingo contra el Nottingham Forest en la Premier League. Zubimendi, pieza clave del centro del campo, y el defensa Hincapie sufrieron sendas lesiones de tobillo durante los ejercicios de recuperación posteriores a la victoria ante el Leeds United, lo que ha generado dudas sobre su disponibilidad para los próximos compromisos nacionales y europeos.
Tras la victoria europea de su equipo entre semana, Arteta reveló que el internacional español avanza mucho más rápido en su recuperación que su compañero de la defensa. «Zubi está mucho, mucho mejor. Piero está mejorando, pero, como he dicho, su lesión parece más grave. Creo que será cuestión de semanas. No sabemos exactamente cuántas. Zubi está mejorando. Zubi está mejorando, sí. Tenemos que ver cómo responde al dolor cuando salte al campo y cómo lleva esas pequeñas molestias que todavía tendrá, básicamente», explicó el entrenador, según recoge Football London.
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La atención se centra en el desafío del City Ground
Pese al inminente duelo de Champions League contra el Bayern de Múnich, Arteta se niega a pensar más allá del compromiso inmediato. El Arsenal visita a un Forest desesperado por recuperar su mejor versión en casa, y su entrenador sabe bien que este fin de semana espera a sus jugadores un ambiente hostil en el City Ground.
Preguntado por la ausencia de Michael Olise en su próximo partido europeo, Arteta recondujo rápidamente la conversación hacia la Premier League. «Creo que el gran reto será jugar fuera de casa contra el Forest y tenemos que asegurarnos de estar preparados para ese partido», afirmó.
Arteta gestiona las rotaciones de la plantilla y los casos de enfermedad
Más allá de la preocupación por las lesiones de larga duración, Arteta también habló del estado físico de Bukayo Saka, que solo estaba en condiciones de disputar unos minutos ante el Lille. El internacional inglés marcó un gol y dio una asistencia pese a sufrir una enfermedad que le había dejado fuera del once inicial para el partido de Champions League entre semana.
«Ayer y hoy no se encontraba muy bien porque tenía algún tipo de enfermedad. No estaba listo para ser titular, pero tenía muchas ganas de contribuir al equipo. Cuando hizo falta, entró. Tuvo un gran impacto y demostró mucha calidad», señaló Arteta.
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Homenaje a Ken Friar, leyenda del Arsenal
Pese a la alegría por la victoria, la velada quedó teñida de tristeza por el fallecimiento de Ken Friar, presidente vitalicio del Arsenal. Arteta rindió un emotivo homenaje a un hombre que dedicó más de 70 años al club. El entrenador subrayó que la actuación sobre el césped fue una forma apropiada de honrar a una figura que contribuyó a forjar la identidad del Arsenal moderno.
«Antes de empezar, me gustaría decir unas palabras sobre Ken Friar, nuestro presidente vitalicio», dijo Arteta. «Es un día muy triste para todos los que quieren al Arsenal Football Club, para quienes aman el fútbol y para cualquiera que lo haya conocido. Tuve el privilegio y el honor de conocerlo, de pasar tiempo con él y de aprender de él. En los clubes de fútbol hay personas que tienen una función y la desempeñan. Y hay otras que crean una identidad, crean valores y tienen una visión para construir el futuro del club».
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