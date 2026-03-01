Mikel Arteta da noticias sobre la lesión de Declan Rice después de que la estrella del Arsenal pidiera ser sustituido en la victoria sobre el Chelsea

En respuesta a la victoria del Manchester City sobre el Leeds United el sábado, los Gunners tomaron el control a mitad de la primera parte cuando William Saliba encontró el fondo de la red. Sin embargo, los locales se vieron empatados justo antes del descanso, cuando Piero Hincapie desvió un peligroso córner de Reece James hacia su propia portería.

A pesar de que el Chelsea parecía el mejor equipo al comienzo de la segunda parte, la habilidad del Arsenal en las jugadas a balón parado volvió a ser decisiva. Un córner perfectamente lanzado por Rice fue mal calculado por el portero del Chelsea, Robert Sánchez, lo que permitió a Jurrien Timber marcar de cabeza el gol de la victoria. Los locales tuvieron que afrontar un final tenso contra un Chelsea con diez hombres tras la expulsión de Pedro Neto, pero consiguieron los tres puntos cruciales en su lucha por el título.