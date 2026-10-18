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Mikel Arteta cree que Kai Havertz puede convertirse en un delantero de 30 goles: el entrenador del Arsenal elogia la «inteligencia futbolística» del alemán en medio de las dificultades de Viktor Gyokeres
Havertz, el preferido mientras Gyokeres busca una salida
El Arsenal se prepara para enfrentarse al Nottingham Forest el domingo en el City Ground, con Havertz como previsible punta de lanza una vez más. El jugador de 27 años ha sido titular en todos los partidos de liga de esta temporada. Marcó dos goles en sus tres primeras apariciones, pero después encadenó cinco encuentros sin marcar.
Pese a su reciente sequía goleadora, Arteta sigue prefiriendo al exjugador del Chelsea antes que a Gyokeres. El internacional sueco, que llegó procedente del Sporting CP por 60 millones de libras en 2025, está cada vez más frustrado por los pocos minutos que juega en la Premier League y se siente desvinculado del actual planteamiento táctico.
Gyokeres firmó una prolífica primera temporada con 21 goles, pero la falta de titularidades habituales le ha llevado a buscar una salida a mitad de temporada. Según se informa, su malestar se ha visto agravado por el persistente interés del Arsenal en fichar a otro delantero de renombre, después de que el club intentara incorporar a Julian Alvarez en verano.
- Mark Pain
Arteta elogia la «mentalidad de primer nivel» de Havertz
Arteta mantiene intacta su confianza en Havertz y está convencido de que el delantero puede alcanzar los 30 goles si tiene continuidad. El entrenador del Arsenal destacó la extraordinaria comprensión táctica del alemán como una de las principales razones por las que lo alinea con regularidad.
«Tiene esa capacidad», dijo Arteta a los periodistas. «Por eso también juega ahí y por eso lo fichamos. Necesita acumular partidos y acciones, y si se le da esa oportunidad, estoy convencido de que sí puede lograrlo.
«Su inteligencia futbolística es excepcional. Lo entiende todo muy rápido y probablemente puede analizar la información mejor que cualquier otro jugador del equipo. No es fácil decir algo así, especialmente cuando hablamos de un delantero».
Al recordar la recuperación de Havertz tras una temporada anterior marcada por las lesiones, Arteta señaló: «Estuvo de baja durante mucho tiempo la temporada pasada y volver al máximo nivel no es fácil; puede llevar tiempo. Pero Kai lo ha conseguido casi de inmediato desde la pretemporada y no me sorprende, porque tiene una mentalidad extraordinaria. Lo valoro mucho».
Gyokeres, respaldado pese a sus dificultades para marcar
Mientras Havertz cuenta con la confianza del entrenador, Gyokeres ha quedado relegado a un papel secundario. El futbolista de 28 años tuvo una poco habitual oportunidad como titular en el partido de Champions League del martes contra el Lille, pero fue sustituido en la segunda parte tras no lograr tener impacto. Sigue sin marcar en sus siete partidos con el club esta temporada, en marcado contraste con los cuatro goles que anotó recientemente con su selección.
Preguntado por la confianza del sueco tras la brusca reducción de sus minutos de juego, Arteta no tardó en defender la implicación del delantero.
«Es una pregunta muy personal», afirmó Arteta. «Lo que me transmite es una voluntad, una determinación y una capacidad de trabajo increíbles para mejorar y ayudar al equipo. Así es Viktor todos los días, independientemente de su posición y de si marca o no, y por eso siempre es una opción para jugar.
«Intentamos ayudarle todo lo posible. Tiene momentos muy buenos, pero los márgenes son muy estrechos y marcar o no marcar cambia el relato».
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¿Qué le espera al ataque del Arsenal?
El Arsenal centra ahora su atención en el partido de liga contra el Nottingham Forest, en el que Havertz intentará poner fin a una racha de cinco encuentros sin marcar y estar a la altura de las grandes expectativas de su entrenador, en medio de un calendario exigente.
Más allá del fin de semana, la directiva del Arsenal afronta un dilema ante la proximidad del mercado de fichajes de enero. Con Gyokeres presionando para salir y clubes de toda Europa pendientes de su situación, podría concretarse un traspaso en invierno beneficioso para ambas partes que ayudase a financiar más refuerzos en ataque para el equipo del norte de Londres.
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