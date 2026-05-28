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Mikel Arteta considera a Luis Enrique «un ejemplo para todos» y recuerda con afecto su etapa en el Barcelona
La conexión con el Barcelona y el liderazgo de Luis Enrique
A pocos días de la final de la Liga de Campeones, Arteta recordó su vínculo con Luis Enrique. Se conocieron en el Barcelona, cuando él era canterano y el asturiano ya era un referente. El técnico del Arsenal evocó el apodo que le puso el entrenador del PSG y destacó su firmeza al mantener su estilo pese a las presiones externas.
En una entrevista con MARCA, Arteta afirmó: «Lo recuerdo con cariño por cómo trataba a los jóvenes y por cómo era como jugador. Como entrenador, ha mostrado el liderazgo para seguir su camino pese al ruido en su contra y acabar ganando. Es un ejemplo para todos».
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Gestión de la adaptación de Zubimendi a la Premier League
Al comentar las críticas tácticas sobre Martin Zubimendi —que llega a la final tras cuatro partidos consecutivos en el banquillo—, Arteta defendió la temporada de debut del centrocampista en el Arsenal. «Hay muchos jugadores que en su primer año en la Premier no han brillado tanto como Zubi», explicó. «Pero también es cierto que ha jugado varios partidos que nunca había jugado antes, y eso le ha puesto en una posición difícil en ocasiones».
El técnico reconoció que dejarlo en el banquillo fue una decisión deliberada para darle descanso de cara a la final y añadió: «Para mí fue difícil, pero creí que otros compañeros eran mejores para ciertos partidos. Le hemos dado a Zubi un respiro para estos encuentros decisivos».
Un emotivo homenaje a los sacrificios de la familia
La entrevista se tornó personal al preguntarle al entrenador del Arsenal sobre el desgaste emocional de liderar en la cima del fútbol europeo. Arteta, visiblemente emocionado, elogió a su esposa, Lorena, por mantener la estabilidad familiar mientras él afronta la presión constante de dirigir un equipo de élite.
«Si hay alguien que se merece este éxito, esa es mi mujer, Lorena», confesó. «Lo que hace por mí y por nuestros hijos no tiene nombre: a menudo no estoy y, cuando estoy, a veces no estoy de verdad».
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Orgullo por la creciente influencia del Arsenal en España
Más allá de la temporada con el club y pensando en el Mundial 2026 de Norteamérica, Arteta mostró su orgullo al ver a David Raya, Mikel Merino y Zubimendi convocados por Luis de la Fuente para la selección española. El técnico está convencido de que se adaptarán tácticamente a cualquier rol.
«Estoy convencido de que, sean cuales sean las circunstancias que necesite el seleccionador, van a responder bien... porque son auténticas joyas», concluyó el técnico vasco, resaltando la madurez que sus jugadores han desarrollado bajo su dirección.