Mikel Arteta compara su relación con Pep Guardiola con la rivalidad entre Roger Federer y Rafael Nadal mientras los 'juegos mentales' entran en la carrera por el título entre Arsenal y Manchester City
Amigos antes que rivales
Arteta y Guardiola se cruzaron por primera vez en la academia La Masia del Barcelona cuando Arteta tenía 15 años, antes de trabajar juntos de cerca durante el período de tres años de Arteta como parte del cuerpo técnico de Guardiola en el Manchester City. Desde el nombramiento de Arteta como entrenador del Arsenal en 2019, ambos clubes se han encontrado regularmente compitiendo en la cima de la Premier League, con Guardiola usualmente saliendo victorioso.
El Arsenal se dirige al viaje del sábado a Leeds con una ventaja de cuatro puntos en la cima, mientras que el City continúa su persecución, habiendo ganado seis de los últimos ocho títulos de liga. Guardiola describió recientemente al Arsenal como "el mejor equipo del mundo" y mencionó la experiencia del City al mantener una lucha por el título avanzando profundamente en la temporada mientras buscan mantenerse al ritmo de sus rivales, quienes han intentado romper su maldición del trofeo de la Premier League durante más de 20 años.
- Getty/GOAL
Arteta hace una comparación entre Federer y Nadal
Cuando se le preguntó si esos comentarios podían interpretarse como juegos mentales, Arteta desestimó la idea. "¿Conmigo? No lo creo", dijo. "No hablamos como con mi esposa cada tres días, pero hablamos en general. Él habla de cómo se siente y eso es todo. Si hay juegos mentales, hay juegos mentales, pero no les presto demasiada atención porque al final tienes que salir al campo y cumplir."
Arteta sugirió que no debería sorprender que mantenga una relación cercana con Guardiola a pesar de su rivalidad, argumentando que el respeto mutuo debe permanecer central en el deporte de élite. Hizo referencia a Nadal y Federer, quienes dominaron el tenis masculino durante más de una década mientras mantenían una fuerte relación personal, ganando un total combinado de 42 títulos de Grand Slam.
"Para mí lo sorprendente sería no [mantener esa relación]", dijo Arteta. "Creo que sería un muy mal ejemplo para el deporte. En el deporte tienes que aprender y probablemente la mayor lección que el deporte nos ha dado es la relación que, por ejemplo, tuvieron Rafa Nadal y Roger Federer.
"Yo no estoy en ese nivel en absoluto. Pero uno de los mejores de la historia, o los dos mejores deportistas, la relación que tienen entre ellos cuando tienen que jugar una final, uno contra uno el uno contra el otro, así que ¿cómo no voy a tener una gran relación con alguien a quien admiro, con quien trabajé y es un colega? Pero es lo mismo que con cualquier otro oponente. Cuando se trata de la cancha, del campo, eso es para el ganador."
City intenta cerrar la brecha en la cima
City ha intentado reducir la diferencia este mes con los fichajes de Marc Guehi y Antoine Semenyo en acuerdos por un valor combinado de £84 millones. Arteta dijo que la actividad de transferencias del club no fue una sorpresa.
"Eso es negocio", dijo. "Sé lo que van a hacer y lo que han estado haciendo durante los últimos 10-15 años. Obviamente, no es una sorpresa. Quieren ganar y harán todo lo posible para ganar."
Arsenal espera que tanto William Saliba como Jurrien Timber estén disponibles para el partido contra Leeds después de que la pareja se perdiera la victoria a mitad de semana en la Liga de Campeones contra Kairat Almaty, pero estarán atentos habiendo perdido en casa ante el Manchester United la última vez en la máxima categoría.
- Getty Images
¿City o Arsenal por el título?
Parece que el título volverá a Manchester esta temporada o irá al norte de Londres. Aunque el Aston Villa todavía está en la competencia, no hay expectativas de que el club de Midlands mantenga el ritmo con el City y el Arsenal hasta mayo. Cada punto se está volviendo crucial para ambos clubes, y se volverán a encontrar en el Etihad el 18 de abril en lo que podría ser un decisivo por el título.