El entrenador del Arsenal cree que su equipo ya está mostrando señales de evolucionar más allá de los estándares que estableció durante su histórica campaña de la pasada temporada, en la que ganó el título. Tras una contundente victoria por 2-1 sobre el Chelsea el domingo, el español se mostró firme al asegurar que su plantilla tiene el hambre necesario para alcanzar cotas aún mayores. A pesar de empezar por detrás en el marcador tras un gol tempranero de Morgan Rogers en el minuto dos, los tantos de Kai Havertz y del capitán Martin Odegaard dieron la vuelta al partido y aseguraron tres puntos vitales que dejan al Arsenal junto al Manchester City como los únicos equipos con un pleno de victorias tras tres jornadas.

Al reflexionar sobre el tipo de actuación que completó su equipo, Arteta se deshizo en elogios hacia la manera en que sus jugadores gestionaron la adversidad inicial ante el equipo de Xabi Alonso. "Creo que fue una actuación excepcional. Disfruté cada minuto de principio a fin, y el comienzo fue duro", dijo Arteta. "Creo que es una indicación para nosotros de lo capaces que somos de rendir a un nivel aún más alto que la temporada pasada, y depende de cómo mantengamos y sostengamos ese deseo, esa humildad, y sigamos cada día intentando encontrar una mejor versión de mí mismo y del equipo. Todavía tenemos mucho que crecer y mucho que ofrecer, y esta es la ambición del equipo".