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arteta(C)Getty Images
Donny Afroni

Traducido por

Mikel Arteta apunta a un histórico segundo título seguido de la Premier League mientras el técnico del Arsenal se prepara para la vida después de su rivalidad con Pep Guardiola

M. Arteta
Arsenal
Premier League

Mikel Arteta está listo para liderar al Arsenal hacia una nueva era mientras el conjunto londinense inicia su intento de conquistar títulos consecutivos de la Premier League por primera vez en su historia. Tras la salida de su rival y mentor durante muchos años, Pep Guardiola, del Manchester City, el técnico español está decidido a afianzar el dominio de su equipo en la cima del fútbol inglés.

  • Arteta apunta a unos históricos títulos consecutivos

    Arteta ha lanzado una declaración de intenciones importante antes de la nueva temporada, al insistir en que su equipo está totalmente centrado en lograr una hazaña nunca antes conseguida en la historia del club del norte de Londres. Después de poner fin por fin la temporada pasada a una espera de 22 años por un título de liga al superar al gigante del Manchester City, el Arsenal apunta ahora a defender su corona. Solo un puñado de grandes entrenadores, entre ellos Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho y Pep Guardiola, han logrado ganar la Premier League en temporadas consecutivas, y Arteta está deseando unirse a ese grupo de élite.

    «Estoy muy ilusionado. Ya tenemos algunos sueños otra vez con la competición y con la Community Shield. Es una nueva temporada, nuevas expectativas», dijo Arteta a talkSPORT. «Tenemos la oportunidad de hacer algo que no hemos hecho antes en este club, ganarla dos veces seguidas y esa es la ambición. No es algo personal, es la ambición colectiva que tenemos y la ambición del club. Es un reto precioso».

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    La vida después de la era Guardiola

    El panorama de la Premier League ha cambiado de forma significativa tras la decisión de Guardiola de poner fin a su década repleta de títulos en el Manchester City. Para Arteta, que fue ayudante de Guardiola antes de tomar las riendas del Arsenal, la ausencia de su compatriota en la banda supone un cambio importante. Arteta admitió que ese cambio de dinámica se sintió extraño después de años de intensas batallas tácticas contra el hombre que marcó el estándar en el fútbol inglés.

    «Fue diferente», dijo Arteta. «Obviamente conozco muy bien a Enzo [Maresca], pero, obviamente, la relación que construí con Pep cuando estábamos juntos. La cantidad de dolores de cabeza y sudores que me ha provocado durante los últimos seis o siete años al intentar alcanzar su nivel. Ha sido una inspiración absoluta, ha dejado una huella en esta liga para siempre y nos hizo mejores a todos».

  • Movimientos de mercado y evolución de la plantilla

    Aunque el Arsenal ya ha agitado de forma importante el mercado de fichajes con la adquisición de Bruno Guimaraes por 75 millones de libras, Arteta ha insinuado que los movimientos del club podrían no haber terminado todavía. El Arsenal está evaluando actualmente sus opciones en el último tercio del campo, especialmente tras la salida de Leandro Trossard. Con dudas también sobre el futuro a largo plazo de Gabriel Martinelli, el club ha sido vinculado con varios objetivos de primer nivel, entre ellos el extremo Bradley Barcola, también relacionado con el Liverpool. Arteta se mantiene cauto, pero insiste en que el club siempre buscará mejorar si surge la oportunidad adecuada.

    «Cuando mostramos ambición en el club, tiene que venir desde lo más alto y creo que la propiedad ha sido un gran apoyo con todo lo que estamos haciendo en el club», explicó. «La motivación siempre está ahí para ser mejores. Si podemos identificar el talento que nos haga mejores, entonces tenemos que hacerlo, pero tenemos que centrarnos en lo que tenemos en casa para asegurarnos de que evolucionen, crezcan y sean mejores».

    «Se puede ver lo loca e impredecible que es la liga. Es mejor no hablar demasiado, estar preparados, mantenernos abiertos y, con suerte, cerrar el mercado de fichajes de una manera realmente positiva».

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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Preparación para la noche inaugural

    Mientras el Arsenal se prepara para recibir al Coventry City el viernes por la noche, Arteta afronta varias decisiones difíciles respecto a su once inicial. El Arsenal llega a este partido tras una contundente victoria sobre el Man City en la Community Shield en Cardiff, una actuación que dejó patente la profundidad y la calidad de las que ahora dispone el club del norte de Londres. Aunque estrellas consolidadas como Declan Rice y Bukayo Saka vuelven a estar disponibles tras sus descansos posteriores al Mundial, el estado de forma de jugadores más jóvenes y de los nuevos fichajes ha dado mucho que pensar al cuerpo técnico de cara al estreno de la temporada.

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