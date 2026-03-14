Mikel Arteta afirma que Max Dowman está a la altura de «los mejores del mundo», en respuesta al histórico gol de la Premier League marcado contra el Everton

El punto de inflexión del partido fue la entrada de Dowman a falta de 15 minutos para el final. Arteta explicó que la decisión se basó en la increíble serenidad del joven y en su rendimiento en los entrenamientos, y afirmó: «Creo que hay que dar continuidad a las decisiones que se toman. Hay que verlo entrenar cada día; lo hace frente a estos defensas que, en mi opinión, son los mejores del mundo».

El entrenador señaló: «Era su momento, probablemente porque no parece que le afecten ni la ocasión, ni el rival, ni el partido», destacando cómo el jugador de 16 años se crece incluso cuando se enfrenta a los defensas titulares de élite del Arsenal.