Mikel Arteta advirtió que «no puede confiar» en una estrella del Arsenal tras la ajustada victoria sobre el Chelsea

Las críticas no se limitaron solo a los delanteros, sino que también se centraron en el mediocampo y las bandas. Nicol señaló que los niveles de energía del equipo parecían estar bajando en un momento crítico. «El centro del campo estuvo flojo, Declan Rice se quedó sin fuerzas y probablemente fue el peor partido de Martin Zubimendi con la camiseta del Arsenal», observó. Estas dificultades en el centro del campo a menudo se tradujeron en una falta de servicio para la delantera, pero Nicol cree que los delanteros también deben asumir la culpa por no haber logrado romper los bloques defensivos organizados.

Destacando a varios jugadores, Nicol continuó: «Gabriel Martinelli tuvo una jugada contra el Chelsea, Leandro Trossard no está haciendo nada en el lado izquierdo, Bukayo Saka ha desaparecido prácticamente últimamente y Gyokeres marcó un par de goles la semana pasada, pero no se puede confiar en él».