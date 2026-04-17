AFP
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Mikel Arteta advirtió que fallar en la Premier League tendría «consecuencias a largo plazo» para el Arsenal, mientras el Manchester City aumenta la presión de cara al duelo en lo más alto de la tabla
Hay mucho en juego en el Etihad
Este domingo el Arsenal visita el Etihad Stadium en un partido clave que puede definir el título de la Premier League. El equipo de Arteta lidera con 70 puntos, pero llega mermado por lesiones y tres derrotas ligueras consecutivas. Una victoria les daría nueve puntos de ventaja, pero una derrota devolvería el impulso al equipo de Pep Guardiola, experto en manejar la presión final.
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El legado de Arteta está en juego
La actual crisis del Arsenal reaviva el miedo a un nuevo colapso de la plantilla de Arteta. Tras quedar segundos en las últimas tres temporadas, muchos creen que repetirán. Un nuevo fracaso sin duda avivaría las peticiones de dimisión del técnico español, pese al crecimiento del equipo bajo su mando.
Carragher advierte que las expectativas han cambiado: solo un gran título justificará la evolución táctica de Arteta.
En su columna del Telegraph, Carragher lo resumió así: «Para Mikel Arteta, las consecuencias de quedarse corto serán más graves; la validez de su enfoque depende totalmente de si se proclama campeón de la Premier League o de Europa en los próximos dos meses. Un triunfo hará que todas las críticas hasta este momento de su mandato sean irrelevantes y carezcan de sentido. Si se queda corto, el periodo de recuperación estará marcado por el rencor y las recriminaciones».
Añadió: «A los aficionados del Arsenal no les gustará oírlo, pero quedar segundos durante los últimos tres años ha sido un éxito. Quedar segundos en 2026 será, sin duda, un fracaso. Se supone que este es el momento del Arsenal, pero el último empujón para ganar un gran trofeo siempre es el más difícil. El fútbol está lleno de equipos que se quedaron a las puertas y vendieron optimismo para la siguiente temporada; la mayoría, al final, dio un paso atrás».
Riesgo de daños a largo plazo
El exinternacional inglés advirtió que otra temporada sin título podría minar la confianza entre el entrenador y la afición del Arsenal. Añadió que, si no aprovechan su ventaja, el cuerpo técnico quedará vulnerable en futuros fichajes y tácticas.
Sobre las consecuencias a largo plazo en el Emirates, Carragher añadió: «Psicológicamente, será más difícil recuperarse este verano y habrá más posibilidades de que se produzcan efectos duraderos si la confianza en el entrenador empieza a desvanecerse. Tanto si el Arsenal logra el objetivo esta temporada como si no, Arteta afrontará la mayor presión de su mandato para replantear la táctica durante el verano.
Si ganan, podrá planificar con autoridad; si vuelven a fracasar, los cambios serán forzados y desde la debilidad”.
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Una recta final complicada para los Gunners
El Arsenal afronta un calendario exigente sin Bukayo Saka ni Martin Odegaard, aún lesionados. Tras el partido en el Etihad, los Gunners viajarán a Madrid para la semifinal de la Liga de Campeones contra el Atlético en el Metropolitano. Arteta pone a prueba la profundidad de su plantilla y la fortaleza mental de sus jugadores, mientras buscan evitar una cuarta derrota liguera consecutiva y salvar la temporada en estas últimas semanas.