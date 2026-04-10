Mikel Arteta advierte a los canteranos del Arsenal Myles Lewis-Skelly y Ethan Nwaneri por las dificultades del primer equipo

La cantera de Hale End, cuna de jugadores como Bukayo Saka, Emile Smith Rowe y Eddie Nketiah, es el corazón de la identidad del Arsenal. Sin embargo, Arteta advierte que ser canterano no asegura un lugar en el primer equipo si bajan el rendimiento.

Al explicar cómo conjuga la integración de jóvenes con la lucha por los títulos, ha reiterado que la emoción no guiará sus decisiones de plantilla. El técnico español exige una regularidad que pocos debutantes mantienen bajo la presión del campeonato.