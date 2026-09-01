El Arsenal puede que solo lleve dos partidos en la defensa de su título de la Premier League, pero Arteta ya siente la presión de sumar puntos. El conjunto londinense mantuvo el pleno de victorias en este inicio de temporada el lunes, cuando un gol de Bukayo Saka en la segunda parte selló un triunfo por 0-1 a domicilio sobre el Aston Villa. Es la séptima vez en las últimas ocho temporadas que el Arsenal gana sus dos primeros partidos de una campaña de la Premier League, y la quinta consecutiva.

Arteta se mostró sincero sobre la carga emocional del inicio de curso. Dijo a Sky Sports tras el pitido final: "Estamos en el segundo partido y es como: '¡tenemos que ganar este partido!' Sabemos que el año pasado fue igual. Conocemos el nivel, sabemos lo difícil que es para todos los equipos sumar puntos en esta liga, así que tenemos que estar muy orgullosos esta noche. Es una victoria enorme. Es un campo difícil al que venir y llevarse los tres puntos. Creo que lo merecimos".