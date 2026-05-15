Mikel Arteta admite que el Arsenal aún no ha ganado «grandes títulos», aunque el equipo aspira al doblete de Premier League y Liga de Campeones

En declaraciones a Sky Sports, el entrenador del Arsenal admitió su frustración, pero afirmó que la reciente trayectoria del equipo refuerza su deseo de cerrar el título. Arteta reconoció el historial reciente del club y la actual lucha por el campeonato.

«Si miras nuestra trayectoria, sobre todo en los últimos cuatro años, con la regularidad, los puntos y las victorias, ya deberíamos tener varios títulos importantes», dijo Arteta. «Eso solo pasa en esta liga, pero te empuja a ser mejor. Ahora debemos dar el último paso y tenemos tres días para hacerlo».

«Mucha gente trabaja cada día para construir el mejor camino. Hay que ganárselo día a día, adaptarse y moldearlo. Cuando la propiedad, los aficionados y el equipo muestran su ambición, al final llegará».