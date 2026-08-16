Amorim se ha movido rápido para frenar las crecientes críticas por la ausencia de estrellas clave como Maignan y Rabiot durante la recta final de la pretemporada. El dúo fue una ausencia destacada cuando el Milan logró una impresionante victoria sobre el Manchester United, lo que generó dudas sobre su preparación para el próximo estreno liguero. Sin embargo, Amorim se ha mostrado firme en su postura e insistió en que la decisión de retrasar su regreso fue una necesidad táctica y no una petición de los jugadores.

Hablando después de que su equipo desmantelara a sus antiguos empleadores en Polonia, el técnico del Milan fue transparente sobre la situación. Amorim afirmó: "Rabiot y Maignan tuvieron más días de descanso porque jugaron más. Eso era importante para mí. Todo el mundo se queja del número de partidos y de que los jugadores no pueden soportar la carga, y yo les di a los jugadores esos días extra porque ya sabía que no podrían jugar el partido de hoy. Así que les di tres días más. Nada va a cambiar. Y necesito decir que fue mi decisión, no de los jugadores".