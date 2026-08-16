Getty Images Sport
Traducido por
Mike Maignan y Adrien Rabiot regresan a los entrenamientos del AC Milan mientras Ruben Amorim defiende la controvertida decisión de conceder a las estrellas unos días extra de permiso
Amorim justifica las pausas prolongadas para estrellas clave
Amorim se ha movido rápido para frenar las crecientes críticas por la ausencia de estrellas clave como Maignan y Rabiot durante la recta final de la pretemporada. El dúo fue una ausencia destacada cuando el Milan logró una impresionante victoria sobre el Manchester United, lo que generó dudas sobre su preparación para el próximo estreno liguero. Sin embargo, Amorim se ha mostrado firme en su postura e insistió en que la decisión de retrasar su regreso fue una necesidad táctica y no una petición de los jugadores.
Hablando después de que su equipo desmantelara a sus antiguos empleadores en Polonia, el técnico del Milan fue transparente sobre la situación. Amorim afirmó: "Rabiot y Maignan tuvieron más días de descanso porque jugaron más. Eso era importante para mí. Todo el mundo se queja del número de partidos y de que los jugadores no pueden soportar la carga, y yo les di a los jugadores esos días extra porque ya sabía que no podrían jugar el partido de hoy. Así que les di tres días más. Nada va a cambiar. Y necesito decir que fue mi decisión, no de los jugadores".
- AFP
Dos jugadores se presentan en Milanello para someterse a pruebas físicas
Tras el tiempo libre autorizado, tanto Maignan como Rabiot se presentaron en la ciudad deportiva del club el domingo por la mañana. La fase inicial de su regreso incluye una serie de pruebas generales de condición física y evaluaciones fisiológicas para determinar cuánto trabajo han realizado de manera individual durante sus vacaciones. Mientras el resto de la plantilla disfruta de un periodo de recuperación tras su viaje de vuelta desde Polonia, los internacionales franceses están siguiendo un programa personalizado para reducir la diferencia en ritmo de competición. Esta integración especializada es crucial, ya que Amorim prepara el primer obstáculo competitivo de la temporada ante el Torino el próximo fin de semana.
Según informan desde Milanello, ambos tendrán día de descanso el lunes antes de incorporarse el martes al entrenamiento con contacto junto al resto de la plantilla. Será la primera vez este verano que Amorim tenga a todo su grupo del primer equipo junto sobre el césped, un hito que el técnico considera vital para la cohesión táctica.
Gestionar la carga de trabajo en una temporada exigente
Al conceder estos tres días extra, el entrenador cree que está protegiendo la salud de sus jugadores para los meses de febrero y marzo, y no solo para el mes de agosto. Se mostró tajante al afirmar que los jugadores estaban deseando volver, pero que él tenía que actuar como árbitro final para asegurarse de que no regresaran antes de tiempo.
Aclarando aún más la situación de sus estrellas, Amorim añadió: "Quieren entrenarse. Mañana estarán en Milanello preparando el primer partido. Tenían un calendario completo y siguieron el calendario, porque tenemos pruebas de que así fue. Así que quiero dejar esto muy claro, porque creo que es importante. Evaluaremos a Rabiot. Rabiot es un jugador realmente importante para nosotros. Pero, como hemos demostrado hoy, tenemos que tener confianza. Tenemos que dar descanso a los jugadores que lo necesiten porque será una temporada muy exigente".
- Getty Images Sport
Se acerca el duelo contra el Torino mientras comienzan los preparativos finales
Amorim ya ha confirmado que se espera que Maignan sea titular, aludiendo a la naturaleza única de la posición de portero y a la disponibilidad constante del francés. El técnico está decidido a asegurarse de que la inercia positiva generada por la victoria por 4-2 contra el United se traslade a la liga, independientemente de qué jugadores sean considerados preparados para salir de inicio.
Al referirse a la situación concreta de Maignan de cara al próximo fin de semana, Amorim explicó: "Es una posición diferente. Ha estado entrenando todo el tiempo. Si miras la cantidad de partidos que ha jugado en las últimas temporadas con el Milan, juega todos los partidos. Estará listo para el primer encuentro porque es una posición diferente".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias