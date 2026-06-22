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Mike Maignan se muestra «abierto» a fichar por la Premier League, mientras el Chelsea «intensifica» las conversaciones con los representantes del portero del AC Milan
El Chelsea intensifica su interés por Maignan
Desde hace tiempo se vincula al Chelsea con el fichaje de un nuevo portero, y Maignan se ha convertido en el principal objetivo para reforzar su defensa. Según MilanNews24, el club londinense negocia con el agente del portero, Jonathan Kebe, para definir condiciones y costes. Aunque aún no hay oferta formal, el interés de Stamford Bridge crece.
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Importancia táctica para Rubén Amorim
Pese a los rumores de Londres, el informe asegura que el Milan no dejará marchar a su portero sin lucha. El nuevo técnico, Rubén Amorim, lo ve como un pilar de su proyecto. Quiere una plantilla liderada por jugadores experimentados, y Maignan encaja a la perfección.
Amorim quiere retenerlo: su liderazgo y sus paradas son difíciles de reemplazar. Llegado del Lille, Maignan se ha consolidado como uno de los porteros de élite de Europa.
El atractivo de la Premier League para el francés
El futuro de Maignan se decidirá, en última instancia, por él mismo. Según MilanNews 24, el portero francés valora fichar por un club de la Premier League, un reto que considera ideal para su carrera.
Tras tres años en Italia, la posibilidad de medirse en un nuevo entorno podría inclinar la balanza. El Chelsea, en plena transición, le ofrece un papel protagonista, lo que seduce al guardameta de 30 años.
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Aún no hay una decisión definitiva
Las negociaciones aún no han llegado a su fase final, pero se esperan avances en las próximas semanas, ya que Maignan se centra ahora en la selección francesa de cara al Mundial de 2026. El Chelsea sigue la situación de cerca, consciente de que el Milan pedirá una cantidad considerable por un jugador de su nivel. Mientras, la directiva del Milan valora las necesidades tácticas de Amorim frente al posible deseo de cambio del jugador.