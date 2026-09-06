Mika Godts protagonizó un emotivo regreso a Ámsterdam tras el partido del Ajax contra el PSV el 5 de septiembre de 2026, y aprovechó la ocasión para despedirse oficialmente de los aficionados y de sus excompañeros. En declaraciones a ESPN NL después del encuentro, el joven extremo describió la experiencia como un momento precioso en un club al que tiene en una consideración excepcionalmente alta. Después de pasar años clave de su carrera formándose en el Ajax, el gesto de despedida subrayó el profundo vínculo que forjó con el gigante neerlandés.

«Fue una experiencia preciosa en un club al que tengo en muy alta consideración», reflexionó Godts, al describir su emotivo regreso a Ámsterdam para despedirse oficialmente de los aficionados y de sus excompañeros.



