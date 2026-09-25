Miguel Gutiérrez es un arrepentimiento para el Napoli: arranque espectacular con el Leverkusen, ya es el rey de las asistencias

De Nápoles a Leverkusen, de Italia a Alemania, de la Serie A a la Bundesliga. Un cambio de aires y de campeonato que a Miguel Gutierrez le está sentando de maravilla.

El ex comodín del Napoli, traspasado al Bayer Leverkusen a cambio de 26 millones de euros durante el mercado estival, ha empezado con buen pie su campeonato: el izquierdo, el suyo. Con él acaba de firmar un gol y una asistencia antes del parón de selecciones.

Para un Napoli que se arrastra, ya se puede hablar de arrepentimiento. Sobre todo porque un jugador así, incisivo y capaz de acumular muy buenos números, le habría venido especialmente bien a la plantilla de Massimiliano Allegri.







