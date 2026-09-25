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Miguel Gutierrez Bayer LeverkusenGetty Images
Stefano Silvestri
Traducido por

Miguel Gutiérrez es un arrepentimiento para el Napoli: arranque espectacular con el Leverkusen, ya es el rey de las asistencias

Serie A
SSC Nápoles
M. Gutierrez
Bayer Leverkusen

El lateral español, traspasado a Alemania a título definitivo durante el verano, se ha convertido de inmediato en protagonista con el Bayer Leverkusen: el pasado fin de semana, un gol y una asistencia contra el Leipzig.

De Nápoles a Leverkusen, de Italia a Alemania, de la Serie A a la Bundesliga. Un cambio de aires y de campeonato que a Miguel Gutierrez le está sentando de maravilla.

El ex comodín del Napoli, traspasado al Bayer Leverkusen a cambio de 26 millones de euros durante el mercado estival, ha empezado con buen pie su campeonato: el izquierdo, el suyo. Con él acaba de firmar un gol y una asistencia antes del parón de selecciones.

Para un Napoli que se arrastra, ya se puede hablar de arrepentimiento. Sobre todo porque un jugador así, incisivo y capaz de acumular muy buenos números, le habría venido especialmente bien a la plantilla de Massimiliano Allegri.



  • REY DE LAS ASISTENCIAS

    Gutierrez ya se ha convertido en el rey de las asistencias en el Leverkusen: ya son tres las que ha sumado el exjugador del Girona en las primeras cinco jornadas de la Bundesliga.

    Nadie, en la plantilla del compatriota Carlos Martinez Novell, ha asistido tantas veces a un compañero hasta ahora. Nadie más que Gutierrez ha ejercido de Robin, el escudero perfecto para un Batman del área.

    El encargado de desempeñar el papel del superhéroe, contra el Leipzig, fue otro viejo conocido de la Serie A: Patrik Schick, el ex de la Roma. Perfecta la volea ganadora del momentáneo 1-0 por parte del checo, asistido a la perfección precisamente por un centro medido de Gutierrez.


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  • Superados los números del Napoli

    En ese mismo partido, el que el Leverkusen ganó por 2-0 contra el club de Red Bull el pasado fin de semana, el propio Gutierrez también vio puerta y marcó su primer gol con la camiseta del Bayer Leverkusen.

    El español lo hizo con un zurdazo ganador desde la frontal del área. Aunque en la trayectoria fue decisivo el desvío de Baku para dejar fuera de combate al portero Vandevoordt.

    La estadística es curiosa: Gutierrez ya ha superado ampliamente tras un mes o poco más los números que firmó la pasada temporada en el Napoli. Una campaña en la que marcó un gol, contra la Fiorentina en liga, y se quedó en una sola asistencia.

  • Miguel Gutierrez NapoliGetty Images

    El arrepentimiento de Italia

    El Napoli traspasó a Gutierrez al Leverkusen principalmente por un motivo: la conveniencia económica. Es decir, ingresó 26 millones de euros, mientras que un año antes lo había fichado del Girona a cambio de 18 más dos en bonus.

    Claro, desde un punto de vista estrictamente deportivo se puede discutir la bondad de la operación. Especialmente porque, tras un primer periodo de adaptación, Gutierrez había dado una muestra de su valor en el año con Antonio Conte. Incluso jugando fuera de posición, abierto a la derecha en un centro del campo de cuatro.

    Allegri sigue contando con Mathias Olivera y Leonardo Spinazzola como laterales y podría utilizarlos también en caso de pasar a una defensa de tres. Pero el primero cumplirá en breve 29 años y el segundo tiene 33, frente a los 25 de Gutierrez. Para quien, sin embargo, Nápoles ya es el pasado: el presente y el futuro se llaman Leverkusen.

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  • EL SUEÑO DE ITALIA

    Gutierrez nunca ha vestido la camiseta de España. No la de la selección absoluta, al menos: se quedó en la Olímpica, jugando también en las categorías inferiores.

    El exinternacional italiano no fue convocado por De la Fuente tampoco para esta tanda de partidos de la Nations League. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y él mismo confesó que tiene un gran sueño tras la gran actuación contra el Leipzig.

    "Claro, la selección es mi objetivo, pero es difícil porque acaban de proclamarse campeones del mundo - dijo - Tengo que seguir trabajando y esperar mi oportunidad".

    Mientras tanto, Gutierrez está disfrutando de su estancia en Leverkusen. Nápoles ya es parte del pasado, y también la Serie A. La Bundesliga parece sentarle como un guante.

    "Estoy muy, muy feliz aquí - dijo de nuevo tras el partido contra el Leipzig - Y además es muy fácil jugar junto a tantos compañeros fuertes".

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